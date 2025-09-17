Blu Radio Revista HJCK
Sobre la creatividad y el cierre del año
En este último episodio de la Revista HJCK por este año, aprovechamos para hacer un balance desde diferentes lugares sobre lo que significó este 2024 para la cultura en el país. Hablamos con la profesora Luisa Fernanda Ramírez, directora del programa de mercadeo y publicidad de la Universidad Ecci sobre temas relacionados con la creatividad y los espacios dedicados para que los alumnos sepan desarrollar sus habilidades sin temor a fallar. El director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, David García, conversó con la HJCK sobre los proyectos sociales que lideró este año la filarmónica y nos dio un adelanto de la programación del 2025 que tendrá como temática central a las escuelas vienesas. También estuvimos con Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo acerca de lo que sucedió en el teatro este 2024, los proyectos y espectáculos que se llevaron a cabo, así como los retos para el 2025 y para finalizar entrevistamos a la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara Jaime, quien nos habló acerca de los logros con el patrimonio y de lo que significa para la cultura el recorte de presupuesto para el otro año.
Moda, arte y eventos en la Revista HJCK
En esta nueva edición de la Revista HJCK hablamos con la directora Cecilia Espinosa sobre sus conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia, también conversamos con Los Hispanos sobre su nuevo libro. Por otro lado, hablamos con Daniela Jiménez, subdirectora Artística y Cultural de la FUGA sobre el Carnaval de Negros y Blancos, luego conversamos con la profesora Paola Rodríguez sobre Envimoda, la pasarela que cierra el semestre en la Universidad ECCI y con Ximena Suescún quien nos contó acerca de la guía para la prevención, atención y reparación de las violencias de género en las artes escénicas y vivas y finalmente hablamos con Jorge Restrepo, el director de la Casa Museo Grau acerca de la exposición "Las tres casas".
Construir memoria desde el arte, la gastronomía y el cine
En este episodio de la Revista HJCK hablamos sobre la creación de memoria a través de la gastronomía con la profesora Yelena Montoya de la Universidad ECCI. Martina Barinova, que viene de la Universidad de Olomouc en República Checa, conversa sobre la obra de autoras dominicanas y puertorriqueñas contemporáneas y las representaciones de la realidad vivida en sus países. Entre nuestros recomendados tenemos cine, arte y teatro. Conversamos sobre la película colombiana “Uno” con su director Julio César y su protagonista Marcela Mar. Tero Saarinen, director de la compañía de danza contemporánea homónima asentada en Helsinki, habla de su presentación en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 29 y 30 de noviembre. Y para finalizar, la directora del Festival artístico internacional de cultura popular, Katherin Silva, nos invita a esta fiesta artística que tendrá Bogotá hasta el 15 de diciembre.
Fado, música clásica y teatro en la Revista HJCK
En este nuevo episodio de la Revista HJCK hablamos con Antonio Zambujo, quien traerá el fado al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y también conversamos con Ximena Garnica, codirectora de la compañía Leimay quienes presentarán su obra "Resonancias cinéticas" en el Delia. Por otro lado, hablamos con la profesora Yanneth Pérez, quien nos contó acerca de la feria de economías solidarias de la Universidad ECCI y por último hablamos con el músico alemán Michael Meissner que visitará Bogotá a finales de noviembre.
La COP16, cine y música en la Revista HJCK
Escuche en este nuevo episodio de la Revista HJCK detalles de la agenda cultural y ambiental de la COP16, en conversaciones con el ministro de las Culturas Juan David Correa y el profesor Miguel Ángel Vargas, de la Universidad ECCI. También conversamos con Marek Jerie, violonchelista de Guarneri Trío, agrupación checa que se presentará en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En nuestros recomendados, Patricia Iriarte, gerente regional de Batuta Norte, invita al concierto Batuta le canta al Caribe y Juan Pablo Franky, director artístico de la MIDBO, cuenta detalles de la edición 26 de esta muestra documental.
Música, teatro y moda llegan a la Revista HJCK
En un nuevo episodio de nuestra Revista HJCK tenemos invitados que hablan sobre música, arte, teatro y moda. El profesor Jonhson Peña, del programa de Diseño de modas de la Universidad ECCI, conversa acerca de la feria de emprendimientos MODETEC. En temas musicales, nos acompañan el violinista Juan Carlos Higuita y el pianista Mac McClure, quienes se presentarán en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; también hablamos con la cantante Nicolle Jadad sobre su nuevo álbum “Mis plantas muertas”. En nuestros recomendados, la escritora Piedad Bonnett da detalles del festival Reverso y la convocatoria que hay para los poetas de Bogotá. También los invitamos a vivir la primera edición del Festival Internacional de Artes Vivas, Fiav.
Gastronomía, literatura y música de cuerdas
En esta edición de la Revista HJCK hablamos con Sandra Arango, violista integrante de Q-Arte y fundadora del Festival Internacional de Cuartetos de Cuerda FestiQ-Artetos quienes estarán en el Teatro Mayor el próximo martes. También conversamos con el director académico de gastronomía de la Universidad ECCI, el profesor Andrés Felipe Vásquez quien nos contó cómo la literatura se relaciona con la comida y hablando de libros entrevistamos a Margarita Cuellar Barona por su libro "De viento y de sal", finalmente les recomedamos la exposición "Llovizna", de la artista colombiana Ana González.
El encuentro desde el arte, la academia y la música en la Revista HJCK
En este episodio de la Revista HJCK la Universidad ECCI invita al Congreso Internacional de Lenguas Modernas, CILMO, que se llevará a cabo en el mes de octubre, un encuentro interdisciplinar y de investigación, que reúne saberes de diseño, gastronomía y lenguas modernas. También nos acompaña una de las agrupaciones que estará presente en el Festival Cordillera, Canalón de Timbiquí, para contarnos su historia. Y sobre una vida dedicada al arte, también nos habla María Eugenia Penagos, la actriz y gestora cultural que recientemente recibió el premio Vida y Obra de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Y entre nuestros recomendados, conversamos con Lluis Homar, director de la Compañía de teatro clásico de España, sobre "La discreta enamorada", que se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y, con el director de cineasta David Shurmann, sobre su película ‘Mi amigo el pingüino’, que ya está en las salas de cine.
Tocarse y alejarse: la historia de "Los perros
En esta edición de la #RevistaHJCK hablamos con Jon López, cofundador de la compañía Led Silhouette que traen su puesta en escena “Los perros” al Teatro Mayor, también hablamos con Liliana Moreno, la directora de la Feria del libro de Armenia y Quindío que se realizará del 2 al 8 de septiembre. Por otro lado, el músico caleño Santiago Gutiérrez nos cuenta sobre su nombramiento como compositor residente de la Co-Catedral de San José en Nueva York, además le recomendamos la serie “Tan lejos como puedas” de la que su protagonista Victoria Hernández nos cuenta detalles y finalmente hablamos con el elenco de “Perderse: una visita a La Vorágine”, obra que estará sobre las tablas hasta el 31 de agosto en el Centro Nacional de las Artes.
Música de cámara, cine y literatura colombiana en la Revista HJCK
En esta nueva edición de la Revista HJCK hablamos con Mauricio Peña, el director del proyecto Sonidos y sentidios quienes se presentarán en el Teatro Mayor el próximo 17 de agosto. También estuvimos en la premier de "Romper el círculo" y hablamos con Vicente Pérez Silva sobre su libro "Raíces históricas de La vorágine", finalmente hablamos con Luz Adriana Martínez quien nos contó todo lo que debemos saber sobre el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega.