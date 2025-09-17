En este último episodio de la Revista HJCK por este año, aprovechamos para hacer un balance desde diferentes lugares sobre lo que significó este 2024 para la cultura en el país. Hablamos con la profesora Luisa Fernanda Ramírez, directora del programa de mercadeo y publicidad de la Universidad Ecci sobre temas relacionados con la creatividad y los espacios dedicados para que los alumnos sepan desarrollar sus habilidades sin temor a fallar. El director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, David García, conversó con la HJCK sobre los proyectos sociales que lideró este año la filarmónica y nos dio un adelanto de la programación del 2025 que tendrá como temática central a las escuelas vienesas. También estuvimos con Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo acerca de lo que sucedió en el teatro este 2024, los proyectos y espectáculos que se llevaron a cabo, así como los retos para el 2025 y para finalizar entrevistamos a la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara Jaime, quien nos habló acerca de los logros con el patrimonio y de lo que significa para la cultura el recorte de presupuesto para el otro año.