Blu Radio  / subsidios de celulares

  • Referencia persona sorprendida viendo su celular con billetes.
    Referencia persona sorprendida viendo su celular con billetes.
    Foto: ImageFx
    Tecnología

    ¿Cómo elegir qué celular comprar este 2026? Esto debe saber antes de comprarlo

    Antes de dejarse llevar por la novedad, conviene revisar algunos puntos clave que pueden marcar la diferencia entre una buena compra y una frustración a mediano plazo.

  • 23556_Foto: Aplicación Móvil / AFP
    Foto: Aplicación Móvil / AFP
    Nación

    De regresar cláusulas de celulares, tomarlas sería de libre elección: MinTIC

    David Luna, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, habló en Mañanas BLU sobre la propuesta para que vuelvan los subsidios de celulares con el fin de incrementar la venta de dispositivos móviles de alta gama a un menor precio.

