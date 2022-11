De regresar cláusulas de celulares, tomarlas sería de libre elección: MinTIC

El ministro explicó que la propuesta se dio porque “el acceso a los teléfonos inteligentes con telefonía 4G no solamente se estabilizó sino que decreció y eso nos hace pensar que es necesario reactivar el subsidio”.



Agregó que es importante entender cuáles han sido las condiciones del mercado desde que se tomó la decisión de prohibir las cláusulas “y los resultados son muy dicientes, no solamente se debe ampliar la base de ventas sino dejar que el usuario tenga opciones para escoger”.



Dijo que el dólar ha dado un golpe duro al mercado por lo cual “pedimos a la Comisión Reguladora de Comunicaciones que se retome el tema de la cláusulas con ciertas condiciones”.



Reveló que en caso que las cláusulas para la telefonía celular vuelvan sería de libre elección para el usuario, no serían por más de 30 meses y la persona podrá decidir si sigue con su operador cuando se termine de pagar el subsidio.



“La solicitud se comenzará a tramitar y esperamos tener una respuesta pronta para poder dar la noticia a los usuarios”, afirmó el ministro Luna.



Por otro lado, el ministro Luna se refirió a la demanda del tribunal de arbitramento que está pidiendo Carlos Slim, dueño de Comcel, asegurando que “aún no hemos sido notificados del tema”.



Aseguró que el tribunal de arbitramento será quien tome la decisión final porque este “es un proceso que tiene mucho en tiempo y recursos”.



Agregó que es un tema que tiene de por medio recursos públicos que “deben ser protegidos por el Estadio independientemente de las diferencias jurídicas que sobre el particular haya”.



Sobre el contrato de 900 millones para realizar un estudio sobre la televisión en Colombia y otro de 3 mil millones de pesos de la Autoridad Nacional de Televisión con la Universidad Nacional aseguró que “son dos cosas con objetos diferentes”.



Explicó que el estudio de la ANTV tiene 4 objetivos diferentes sobre el futuro de la televisión en Colombia, entre ellos el tercer canal y sus implicaciones y “eso es de la mayor importancia”, dijo el ministro.



Finalmente, Luna habló sobre el tema de la plataforma tecnológica Uber aseverando que desde esa cartera no prohibirá aplicaciones como Uber, tal como lo pretenden los taxistas en Bogotá.



“Bajo ninguna circunstancia se prohíbe. No será este ministro el que prohíba ni Uber ni Tappsi, salvo que exista una decisión judicial que lo ordene”, expresó.



Luna dijo que el sistema de transporte lo regula el Ministerio de Transporte y que por lo tanto la decisión de regular Uber, es de esa cartera.