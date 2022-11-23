Blu Radio Walmart
Video muestra brutal ataque con cuchillo en Walmart de Michigan: hay 11 heridos
Once personas fueron apuñaladas frente a un Walmart en Michigan en un ataque sorpresivo. Un video revela la escena que conmocionó a toda la comunidad.
Tiroteo en un supermercado de Walmart en EEUU dejó varios muertos: medios hablan de 10 víctimas
La masacre se registró en la ciudad de Chesapeake, Virginia. "Creemos que era un solo tirador y que está muerto ahora", dijo un vocero de la Policía.