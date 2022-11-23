Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Walmart

Walmart

  • Video muestra brutal ataque con cuchillo en Walmart de Michigan: hay 11 heridos
    Once personas fueron apuñaladas en un Walmart.
    Foto: EFE y captura de redes sociales
    Mundo

    Video muestra brutal ataque con cuchillo en Walmart de Michigan: hay 11 heridos

    Once personas fueron apuñaladas frente a un Walmart en Michigan en un ataque sorpresivo. Un video revela la escena que conmocionó a toda la comunidad.

  • Tiroteo en Virginia, EEUU
    Tiroteo en Virginia, EEUU
    Foto: captura video WUSA
    Mundo

    Tiroteo en un supermercado de Walmart en EEUU dejó varios muertos: medios hablan de 10 víctimas

    La masacre se registró en la ciudad de Chesapeake, Virginia. "Creemos que era un solo tirador y que está muerto ahora", dijo un vocero de la Policía.