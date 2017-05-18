Publicidad

Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Blu Radio  / Washington Post

Washington Post

  • Medios internacionales reaccionan a muerte de Miguel Uribe
    Medios internacionales reaccionan a muerte de Miguel Uribe
    Foto: Ig; @migueluribet
    Mundo

    Así reaccionan medios internacionales tras la lamentable muerte de Miguel Uribe

    Los mensajes de apoyo han llegado desde todos los sectores políticos, así como desde varios puntos internacionales, quienes han enviado sus condolencias a la familia del senador

  • Elon Musk y Trump
    Elon Musk y Trump
    Foto: AFP
    Mundo

    El enfrentamiento entre los CEO de las tecnologías de cara al Gobierno Trump

    Aseguró que la sensación de que los CEO de Silicon Valley, con su acceso a recursos y contactos significativos, tienen una ventaja sobre los MAGA en la esfera política.

  • Compra de Twitter por Elon Musk.jpg
    Compra de Twitter por Elon Musk
    Foto: AFP
    Mundo

    Elon Musk concreta la compra, toma el control de Twitter y despide a directivos

    Eegún el Washington Post, Elon Musk echó con efecto inmediato a tres altos ejecutivos.

  • Gustavo-Petro-2020.jpg
    Gustavo Petro
    Foto: AFP
    Sociedad

    Petro reconoce que se equivocó con trino sobre las vacunas y la variante delta

    Petro tuvo que salir a dar la explicación por la tormenta que se le armó desde el pasado viernes.

  • 214441_BLU Radio, Kevin Whitaker / Foto: AFP
    BLU Radio, Kevin Whitaker / Foto: AFP
    Nación

    Vamos a reafirmar la alianza entre EEUU y Colombia: embajador Kevin Whitaker

    El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, en entrevista con BLU Radio, dijo que espera que en la reunión Santos-Trump se reafirmen las relaciones entre los dos países.

  • Foto: Referencia AFP
    Erradicación cultivos ilícitos
    Foto: referencia, AFP
    Mundo

    Boom de cocaína en EEUU, ¿efecto de la paz en Colombia? Pregunta el Washington Post

    “Altos funcionarios admiten que el final de la guerra con las Farc ha hecho de la lucha contra las drogas más difícil, no menos”, asegura el artículo.

  • 23695_Jason Rezaian, periodista del Washington Post / Captura YouTube Washington Post
    Jason Rezaian, periodista del Washington Post / Captura YouTube Washington Post
    Deportes

    Irán anunció liberación del periodista Jason Rezaian y otros tres binacionales

    Irán afirmó este sábado que había liberado a cuatro presos iraníes binacionales mediante un canje de prisioneros, en momentos en que Teherán y las potencias mundiales están por empezar a aplicar el acuerdo relativo al programa nuclear iraní.