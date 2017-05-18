Blu Radio Washington Post
Washington Post
Así reaccionan medios internacionales tras la lamentable muerte de Miguel Uribe
Los mensajes de apoyo han llegado desde todos los sectores políticos, así como desde varios puntos internacionales, quienes han enviado sus condolencias a la familia del senador
El enfrentamiento entre los CEO de las tecnologías de cara al Gobierno Trump
Aseguró que la sensación de que los CEO de Silicon Valley, con su acceso a recursos y contactos significativos, tienen una ventaja sobre los MAGA en la esfera política.
Elon Musk concreta la compra, toma el control de Twitter y despide a directivos
Eegún el Washington Post, Elon Musk echó con efecto inmediato a tres altos ejecutivos.
Petro reconoce que se equivocó con trino sobre las vacunas y la variante delta
Petro tuvo que salir a dar la explicación por la tormenta que se le armó desde el pasado viernes.
Vamos a reafirmar la alianza entre EEUU y Colombia: embajador Kevin Whitaker
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, en entrevista con BLU Radio, dijo que espera que en la reunión Santos-Trump se reafirmen las relaciones entre los dos países.
Boom de cocaína en EEUU, ¿efecto de la paz en Colombia? Pregunta el Washington Post
“Altos funcionarios admiten que el final de la guerra con las Farc ha hecho de la lucha contra las drogas más difícil, no menos”, asegura el artículo.
Irán anunció liberación del periodista Jason Rezaian y otros tres binacionales
Irán afirmó este sábado que había liberado a cuatro presos iraníes binacionales mediante un canje de prisioneros, en momentos en que Teherán y las potencias mundiales están por empezar a aplicar el acuerdo relativo al programa nuclear iraní.