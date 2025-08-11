Así reaccionan medios internacionales tras la lamentable muerte de Miguel Uribe

Cerca de las 2:00 de la mañana de este lunes 11 de agosto se confirmó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien, luego de estar más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central, misma que agravó su estado de salud y le costó la vida.

Ante esta lamentable noticia, los mensajes de apoyo han llegado desde todos los sectores políticos, así como desde varios puntos internacionales, quienes han enviado sus condolencias a la familia del senador y han rechazado energéticamente el atentado.



Así reaccionaron los medios internacionales tras la muerte de Miguel Uribe

En el New York Times resaltaron el atentado contra Miguel Uribe y recordaron que su deceso se produjo a la edad de 39 años: "Uribe había pasado nueve semanas en el hospital tras el tiroteo en Bogotá y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas antes de sucumbir a sus heridas", apuntó el medio estadounidense.

The Times reacciona a muerte de Miguel Uribe Captura de pantalla

Por su parte, The Washington Post recordó que Miguel Uribe sufrió un atentado mientras realizaba actos de campaña en Bogotá, más específicamente en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, y resaltó las palabras de María Claudia Tarazona, su esposa, en una publicación de Instagram: "Siempre serás el amor de mi vida", escribió. "Le pido a Dios que me muestre cómo aprender a vivir sin ti", agrega el medio estadounidense.

Washington Post reacciona a muerte de Miguel Uribe Captura de pantalla

Desde España, El País destacó que el precandidato presidencial se agravó el pasado sábado, luego de que fuera sometido a una intervención programada a primera hora, y destacó que sufrió “un sangrado intracerebral agudo”, lo que obligó a una nueva cirugía de urgencia. Ante ello, el medio indicó que la condición era crítica debido a “un edema cerebral persistente” y “un sangrado intracerebral de difícil control”.

El Clarín de Argentina mencionó al expresidente Iván Duque, quien también lamentó la muerte de Miguel Uribe y rechazó el atentado contra el senador: "Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable", posteó el expresidente.

El Clarín reacciona a muerte de Miguel Uribe Captura de pantalla

O Globo de Brasil destacó que la muerte de Miguel Uribe podría ser obra de un grupo disidente de las extintas FARC: el jefe de la Policía colombiana, Carlos Fernando Triana, declaró que "muy probablemente la Segunda Marquetalia", un grupo disidente de las extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), fundada por el líder histórico Iván Márquez, estuvo detrás de la planificación del ataque. Las autoridades sospechan que Márquez y su exsegundo al mando, conocido como Zarco Aldinever, están muertos, señala el medio brasileño.

Por su parte, CNN en Español apuntó que Miguel Uribe es víctima de la tragedia que persigue a su familia, pues es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, quien fuera secuestrada y posteriormente asesinada en 1991 por narcotraficantes del Cartel de Medellín.

La BBC reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Captura de pantalla

Finalmente, la BBC señaló que el senador perdió la vida luego de sufrir dos impactos de bala en la cabeza y otro en una de sus piernas; ante este atentado, seis presuntos implicados están privados de la libertad y recordaron los fantasmas de la violencia que acechan al país.

"Hace más de tres décadas los asesinatos de candidatos presidenciales y otros políticos copaban titulares en prensa", señaló el medio inglés.