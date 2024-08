Casos de maltrato contra la mujer exigen atención urgente, casos no se pueden normalizar

La noticia de la acusación de violencia de género de Fabiola Yáñez contra el expresidente argentino Alberto Fernández me ha impactado profundamente.

Las fotos publicadas, mostrando moretones en un ojo y en el brazo, junto con algunos mensajes de WhatsApp, son estremecedoras. Este no es el comportamiento que se espera de ningún ser humano, y menos de un líder de esa magnitud.

La situación me llevó a revisar las estadísticas en Colombia: hasta el 8 de junio de 2024, se han reportado al SIVIGILA del INS 66.621 casos de violencia de género. De estos, el 75,6% se han presentado en mujeres (50.374 casos) y el 24,4% en hombres (16.247 casos). Además, hay un alarmante registro de 8.203 casos (12,3%) en menores de 0 a 4 años. De los casos registrados, 31.766 fueron catalogados como violencia física.

Estamos frente a una situación que exige atención urgente, que no se puede normalizar y que requiere de programas culturales y educativos concretos. Este es un problema complejo con múltiples causas interrelacionadas, arraigadas en factores sociales, culturales, económicos y psicológicos.

En mi ejercicio pastoral, he constatado la persistencia de roles de género estereotipados, donde se asigna a los hombres el poder y el dominio, y a las mujeres un papel subordinado, lo que contribuye a justificar la violencia como una forma de ejercer control.

Además, la cultura machista, que exalta una masculinidad dominante y violenta, normaliza el uso de la fuerza para resolver conflictos y menosprecia a las mujeres. Lo que más me escandaliza es que la violencia de género a menudo se minimiza o justifica en la sociedad, lo que dificulta que las víctimas denuncien y busquen ayuda.

En conversaciones, he escuchado creencias irracionales como que las mujeres "provocan" la violencia o que los hombres no pueden controlar sus impulsos agresivos, mitos que perpetúan el ciclo de violencia. Estos retos son desafíos que debemos enfrentar en la vida diaria.

Siempre recuerdo a una amiga que me dice: "He criado a mi hija para que sea autónoma y no dependa en ningún sentido de su pareja, porque esa es una de las causas más comunes de la violencia de género".