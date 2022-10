Colombia no es solo las ciudades capitales: Catalina Escobar

Catalina Escobar, reconocida, entre otras cosas por sus proyectos sociales, habló en Mesa BLU sobre las labores en materia sociales que ha ido desarrollando y liderando, el posconflicto, el foro Women working for the world y su vida.



Con respecto a la etapa de posconflicto en el país y el proceso de paz, Escobar dijo no solo esa debe ser la agenda.



"En Colombia queremos que la agenda no sea solo el posconflicto", enfatizó.



Habló también sobre la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar que se encuentra ubicada en Cartagena, que trabaja con el fin de combatir la mortalidad infantil y el empoderamiento de madres adolescentes y en extrema pobreza.



"Todo el complejo social está bien diseñado, se recicla el agua. Se manejan 43 mil pacientes al año", dijo.



Asimismo, recordó que la fundación nació luego de que su hijo muriera y que entrar allí es difícil pero que es un gusto ayudar a las personas más pobres y vulnerables.



Con respecto al premio Héroes otorgado por CNN, aseguró que vinieron otros reconocimientos internacionales muy importantes para ella.



Dijo también que en el país no solo existen las ciudades capitales como Bogotá, sino que hay que hablar de departamentos como La Guajira.



“Chocó me aterra. Si hiciéramos lo mismo que hicimos en Cartagena, en cinco años ayudaríamos a todos los jóvenes”, sentenció.



*Escuche en el siguiente audio la entrevista completa: