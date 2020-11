Este martes las redes ardieron de indignación, porque un ‘influencer’ cartagenero decidió hacerles una broma pesada a habitantes de la calle y a algunas personas mayores, regalándoles paletas de jabón.

Sí, en un vídeo mostró cómo las hizo, y luego salió a las calles con una actitud amable, diciéndoles a las personas que era un emprendedor, para dárselas a comer. El vídeo publicado en Facebook alcanzó a tener 70 mil reproducciones, pero ante los reclamos de sus seguidores, decidió borrarlo y dar algunas explicaciones que no convencieron a los críticos.

También hace varios días, en el barrio Centro de Sabanalarga, otros influencers fueron sancionados por hacer una broma con una “bomba falsa”. La policía alcanzó a acordonar el lugar previendo que el supuesto artefacto explosivo, que terminó siendo una caja de cartón con algunas piedras, no le fuera hacer daño a nadie. Y seguro podría poner más ejemplos de personas que ganan “me gustas” con el sufrimiento, la burla y acciones de muy mal gusto.

No solo me parece grave que haya quienes produzcan estos contenidos, sino también que existan otros que lo consumen y se emocionan con el dolor ajeno. Tengan la certeza que si no fueran aceptados y valorados, no los harían.

Tenemos que hacer una reflexión profunda como sociedad, no podemos negarnos a la realidad de las redes, pero tampoco podemos dejar que sus valores efímeros y destructivos sean los que imperen. Volver ídolos a estas personas que no se destacan por sus conocimientos intelectuales, por acciones en favor de los menos favorecidos o por ideas revolucionarias e innovadoras, es una manera de demostrar lo superficial y vana que es nuestra sociedad.

¿Cómo es posible que valoremos más a un llamado ‘influencer’ que a un maestro?, ¿o que disfrutemos más los videos de burlas a los demás, que los de contenido transformador e informativo?

Creo que todo comienza cuando hacemos de la emocionalidad el valor absoluto y nos creemos el cuento de que un “me gusta” es lo más valioso que se puede obtener, despreciando la racionalidad, la coherencia y la profundidad de pensamiento, porque no son atractivos en el mundo de las redes.

No se trata de anatematizar estos espacios, pero sí de exigirle calidad a los productos. Seamos críticos, no sigamos a cualquiera por cualquier razón. Allí es donde estoy de acuerdo con los que piensan que no es posible que un ‘influencer’ gane más que un cirujano cardiovascular.

