Saber perder es una característica de los verdaderos triunfadores: Linero por caso Trump

Olafo está en medio de una tormenta que quiere hacer naufragar su embarcación; el Vikingo mira al cielo, levanta las manos y le pregunta a Dios ¿Por qué a mí? Y del cielo una voz le contesta ¿Por qué no?

Esta es una caricatura que Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos tiene en su escritorio personal, un regalo de su papá para animarlo y fortalecerlo en uno de los momentos más duros de su vida, cuando su primera esposa, Neilia, de solo 30 años, y su hija de un año de nacida, murieron luego de un accidente automovilístico, unos días antes de la Navidad de 1972.

Más adelante, también le sirvió para fortalecerlo en el 2015, tras la muerte por un cáncer cerebral de su hijo Beau.

Todos experimentamos pérdidas, fracasos y frustraciones que amenazan con destruir nuestra existencia, y todos necesitamos entender que la vida no nos debe nada, y que hay que asumirla tal cual viene, encontrando siempre motivos para seguir adelante en la realización de nuestro proyecto personal.

Saber perder es una de las características de los verdaderos triunfadores. Solo quien es capaz de comprender, luego de un análisis objetivo, las razones de su derrota; entender y asumir con responsabilidad los errores cometidos y trazar lecciones concretas para la vida, desde lo experimentado, puede seguir de pie dando la batalla, generando nuevas oportunidades para ganar.

Algunas veces, ni siquiera se puede encontrar una respuesta al “por qué” de las situaciones, pero sí un “para qué”, en cuanto que se convierten en causa de mejores experiencias. Creo que esa historia de resiliencia de Joe Biden, tiene que animarnos a superar nuestras dificultades y levantarnos con ánimo para continuar en el camino. El presidente electo, en varias ocasiones ha dicho que su experiencia de fe católica, le ha servido para encontrarle sentido a la vida en medio de todos los momentos duros que ha enfrentado. Ha sabido perder, y ahora sabe ganar.

Pero en el otro lado, está el presidente Donald Trump, quien hasta ahora no ha reconocido los resultados de las votaciones, y por lo mismo no acepta la derrota electoral que ha sufrido. Insisto en que saber perder es clave para ser feliz, porque las derrotas nos obligan a encontrar nuevos caminos de realización, nos hacen entender de qué y para qué estamos hechos. Todos queremos ganar siempre, eso es entendible, pero eso no es posible.