¿Cómo formar a los niños, niñas y jóvenes hoy? Es la pregunta que se hacen maestros y padres de familia en medio de todos los cambios que vive la sociedad de la información y de la tecnología. Hay quienes miran hacia el pasado y dicen que lo mejor es volver a los moldes y maneras de la antigua educación. “Hay que ser duros, estrictos y no permitir esos espacios que terminan en libertinajes”, es lo que dicen algunos con firmeza. Otros con mayor serenidad dicen que se requiere libertad con responsabilidad.

Hay que brindar espacios para el desarrollo de la libertad, de la autonomía sana, y dejar que cada uno desde su singularidad se realice. Creo que es precisamente allí donde está el debate, y claramente no es fácil resolverlo porque las ideas, experiencias y argumentos son muy complejos, así como lo es el ser humano mismo.

Creo que se requiere una educación que sepa alimentar la creatividad de los estudiantes y posibilite que cada uno sea lo que en libertad desee ser. Pero también creo que tienen que haber límites claros. No se trata de creer que criar y educar es dejar hacer lo que a los menores les parezca, sin ningún tipo de sanciones o corrección. Ni mucho menos creer que hay que educarlos como si fueran a vivir en el siglo XVIII.

Necesitamos referentes con autoridad, capaces de dar ejemplo de aquello que exigen, y de argumentar clara y elocuentemente esas exigencias y los límites; referentes que sean provocadores de retos que animen a los jóvenes; que estén conectados emocionalmente con los estudiantes porque conocen el mundo en el que ellos viven, juegan y se relacionan.

Si lo que enseñan no es atractivo, entonces no pueden quejarse de que los alumnos lo desprecien. Soy docente porque tuve docentes que me mostraron que era apasionante y realizador serlo. Si no se le pone pasión a la enseñanza, si no hay un proceso que inspire y motive a los alumnos, vamos a seguir en esta sociedad donde los jóvenes sueñan con ser influencers, ya que este oficio parece ser más atractivo en todos los aspectos.