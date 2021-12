Contra la corrupción, gran tragedia de nuestra sociedad, urgen más acciones éticas y menos palabras

A vivir desde los valores, lo aprendemos en casa; de nuestros padres aprendemos a ser honestos, justos, sinceros, honrados, etc. Seguro se complementa en la escuela y las aulas de formación, pero la base está en la familia.

Actualmente asistimos a una crisis de la institución familiar , de hecho, si revisamos el dato de Medicina Legal en Colombia, sobre que 8.534 mujeres fueron atendidas por violencia intrafamiliar y 23.679 por violencia de pareja, evidenciamos que algo no está funcionando bien en los hogares colombianos.

Y tengo la sospecha académica que la manera cómo se enseña ética no es adecuada, prueba de esto es que de las universidades con los mejores estándares de educación, también salen personas con comportamientos antiéticos. Por eso, no me extraña que la corrupción se presente en todos los estamentos de la sociedad.

Tengamos presente que el informe “Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2020”, que muestra que esta es un fenómeno que no sólo se limita al espacio político o administrativo. De hecho, se determina que en este período se reportó la perdida de $13,67 billones en 284 hechos de corrupción.

Es la tragedia de nuestra sociedad. Lo triste es que nos indignamos y criticamos, pero no hacemos que las cosas cambien realmente. Alberto Linero

Creo que todo el tema del fútbol por estos días, el gol del Unión Magdalena frente a Llaneros , es una oportunidad para que entendamos que requerimos un cambio que emerja desde nuestro interior, se concrete en nuestras acciones cotidianas, se prolongue en nuestros proyectos de vida y genere las estructuras sociales que desde valores éticos permitan que podamos ser una sociedad justa que deje que su gente sea feliz.

El papa Francisco decía este lunes que los jóvenes eran de redes sociales y no sociales, y creo que eso se puede aplicar a nosotros. Necesitamos ir más allá de los juicios que expresamos en las redes y actuar con la coherencia, bondad, solidaridad y honestidad que se requiere.

Revisemos los valores con los que vivimos personalmente, las virtudes presentes en nuestra vida familiar, cómo educamos y cómo nos estamos comportando socialmente. Requerimos menos palabras y más acciones éticas.

