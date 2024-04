Cuide la calidad de los pensamientos: no pueden ser constantemente negativos

Una condición para vivir en felicidad es aprender a ser compasivos, es decir, vivir desde la bondad, la comprensión y el amor. Ahora bien, para poder ser compasivos, las personas tienen que ser autocompasivas. Esto significa que nadie que se trate mal a sí mismo podrá tratar bien a los demás. ¿Qué significa ser autocompasivo? Te propongo al menos cuatro actitudes a tener presentes para tener en tus pensamientos:

Evitar la autocrítica excesiva y constante. Es bueno analizar y descubrir los errores cometidos con sus respectivas razones para poder corregirlos y seguir adelante. Pero es muy dañino destruirse con juicios absolutos y descalificaciones lapidarias. Usar un lenguaje que destruya la autoestima no resuelve ningún problema, pero sí asegura seguir cometiendo muchos más.

Mejora tu diálogo interior. Es decir, cuida la calidad de tus pensamientos. No pueden ser constantemente negativos, apocalípticos y pesimistas. No puedes alimentarte con los peores escenarios mentales, ya que eso te llevará a fallar y equivocarte continuamente en las respuestas que des a los estímulos que recibes.

Perdónate por los errores cometidos. Nadie es perfecto. Seguramente te has equivocado y has fallado por distracción, desconocimiento, falta de disciplina, etc. Eso no significa que seas inútil y bruto. Significa que eres humano y que tienes que aprender de esos errores para no volver a cometerlos, pero también tienes que perdonarte. Sanar la herida que te has hecho y conectar con tu mejor dimensión.

Celebra tus logros. A veces exageras en las equivocaciones y minimizas los triunfos que tienes. Cuando ganes, alcances logros o obtengas lo soñado, celebra, ríe y goza. Esto te reconciliará contigo mismo y te ayudará a estar preparado para reconocer las victorias de los demás.

Cuando leo y escucho a tantas personas estilar hiel contra los demás, destruir con sus apreciaciones a los otros y hacer juicios categóricos de la conciencia de los demás, termino creyendo que son personas que tienen una muy mala relación consigo mismas y que proyectan lo que sienten dentro en sus opiniones. Quien es compasivo consigo mismo, lo será también con los demás.