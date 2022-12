DebateBLU ¿'Santrich' es un buen muerto? Dura polémica entre Felipe Zuleta y Alberto Linero

La muerte 'Jesús Santrich' en Venezuela generó una importante reacción en la opinión pública colombiana. El tema fue abordado por los panelistas de Mañanas BLU. De una parte Felipe Zuleta aseguró que se trata de una noticia positiva y aseguró que el el disidente es "un buen muerto".

Las palabras de Felipe Zuleta no pasaron inadvertidas y Alberto Linero le respondió.

Publicidad

"Creo que es un criminal y merecía estar preso en alguna cárcel, pero no creo que le podamos desear la muerte a alguien. No estaría de acuerdo con Felipe Zuleta de decir que es un buen muerto", afirmó Linero.

"No es un buen muerto, es un hombre que merecía estar preso, un delincuente, un criminal, no hay duda, pero en Colombia no hay pena de muerte y no nos podemos alegrar", añadió.

De acuerdo con Alberto Linero, su punto de vista es ético y en su concepto la vida está por encima de todo.

"Este país ha tenido demasiada guerra como para andar en eso", agregó.

Publicidad

Escuche esta polémica en Mañanas BLU: