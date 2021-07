Extraña desaparición de un archivo de la Gobernación de Santander en medio del caso Richard Aguilar

Este jueves, la plenaria del Senado aceptará la renuncia de Richard Aguilar a su curul como senador, luego de que de la Corte Suprema de Justicia ordenará su captura por posibles actos de corrupción.

Aunque Aguilar argumenta que su decisión de renunciar al Senado obedece a que no puede cumplir con sus funciones de congresista estando detenido, la verdad es que el trasfondo es que pretende eludir las investigaciones de la Corte Suprema para ser procesado por la Fiscalía.

El cambio de investigador no es automático, pues la misma Sala de Instrucción de la Corte tendrá que definir si envía o no el expediente contra Aguilar por cinco delitos, al búnker de la Fiscalía, dependiendo de si alguna actuación ilegal fue cometida o no mientras el exgobernador de Santander estaba ejerciendo como congresista.

Sobre esto último, hay serias dudas; aunque los contratos amañados, por los que Aguilar siendo Gobernador de Santander se habría embolsillado más de dos mil millones de pesos, fueron firmados y ejecutados entre 2014 y 2015, la Corte tiene serios indicios de que Aguilar pudo haber falsificado tres documentos que fueron allegados al expediente hace poco tiempo aparentemente con la intención de mostrarlos como documentos viejos.

También es motivo de investigación la extraña desaparición de una caja del archivo de la Gobernación de Santander, hoy encabezada por Mauricio Aguilar, hermano del senador Richard Aguilar. En esa caja había una serie de carpetas con radicadores que son clave para avanzar en la investigación.

En materia política, Richard Aguilar era ponente de la Reforma Tributaria que es fundamental para el Gobierno Nacional, por eso rápidamente se envió desde el ejecutivo un mensaje de tranquilidad a los mercados diciendo que la captura del congresista no debe afectar el normal tránsito del proyecto.

Adicionalmente, queda pendiente la posibilidad de que a Aguilar le aplique la figura de la silla vacía, toda vez que los delitos por los que está preso el exgobernador de Santander tienen que ver con corrupción, causal prevista en la ley para que el partido político, en este caso Cambio Radical, pierda la curul.

