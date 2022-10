La educación virtual debe reglamentarse

Muy pocas instituciones educativas del país estaban preparadas para hacer frente a esta pandemia del coronavirus, lo cual ha puesto en jaque a todo el sistema educativo, no solo de Colombia, sino del mundo.

Instituciones, directivos, profesores, alumnos y padres de familia ahora se reinventan permanentemente para poder lograr uno de los aspectos fundamentales de la sociedad como es la formación integral de los alumnos.

Las autoridades educativas en su afán de buscar soluciones invitan y exigen a todas las instituciones educativas del nivel primario, secundario y universitario que improvisen en un aspecto del sistema educativo como es el de la metodología, sin tener en cuenta la falta de recursos pedagógicos, tecnológicos y la falta de preparación de los docentes y unido a la falta de experiencia de los padres de familia, así sean ellos los primeros formadores en el hogar.

La educación virtual se ha convertido en la mejor alternativa para que los profesores, niños y padres puedan organizar todo el proceso académico. Pero no de la manera que lo están haciendo. Tenemos que llamar las cosas por su nombre, un modelo virtual debe tener: una propuesta educativa o PEI, un fundamento teórico, una propuesta metodológica sincrónica o asincrónica, una plataforma de contenidos, de comunicación, de evaluación y de interacción y comunicación con los demás actores, profesional y pedagógicamente elaborados. Por ello hacer lo que se está haciendo, así sea con toda la buena intención, no la podemos confundir con una educación online o virtual de calidad.

La metodología virtual es válida en Colombia. A pesar de haberse creado en nuestro país hace mas de 20 años, todavía el Ministerio de Educación no la ha reglamentado, eso no indica que no sea válida, el hecho de que no la hayan reglamentado, no le quita la validez a los actos administrativos de las instituciones virtuales que funcionan en el país.

En Colombia no han existido las políticas necesarias para la implementación del modelo. Muestra de ello es que hace 23 años creamos el primer colegio virtual de Iberoamérica, con más de 30 promociones de bachilleres y alumnos en las mejores Universidades de Colombia y del mundo, todavía las autoridades no la han regulado.

Las instituciones educativas en Colombia a la luz de la ley general de educación, decreto 1860 y decretos reglamentarios, están divididas en educación formal, no formal, e informal, y estos tipos de educación se podrán impartir de manera presencial, semipresencial y/o virtual, indicando que lo virtual es simplemente una metodología de enseñanza la cual está aprobada en los diferentes decretos que el estado a emitido y protegido por la autonomía institucional.

El método virtual, ayuda igualmente a lograr lo que se plantea en la constitución política de Colombia, una educación al ritmo del estudiante que de manera tradicional no se ha podido lograr. Desde el punto de vista del aprendizaje a través de contenidos, plataformas, guías, evaluaciones, chat, foros que le permite al alumno estimular sus sentido de otra manera, lo que da un aprendizaje de calidad, no es lo mismo ver a Beijín en el mapamundi, que verlo a través de las herramientas que Google Earth , nos da.

Lo tecnológico nos permite mejorar los recursos educativos apoyados en nuevas tecnologías, que ahora deben estar diseñados con herramientas de Machine Learning, Inteligencia artificial, big data, lenguajes de programación para educación como Html5, App Lab, App inventor, Javascrip, Phyton, Processing.

Además, deben correr por plataformas virtuales como Moddle entre muchas, lo que le brindan al alumno un ambiente virtual de aprendizaje; lejos de lo que se está intentando hacer de mandar guías en Pdf por WhatsApp y reuniones en Zoom, o sea hacer mal hecho en la red, lo que se hace bien hecho en la educación presencial.

Esto marca la diferencia en un sólido proyecto educativo virtual. Es lo que están esperando hoy en día los alumnos Milennials, o Centennials; preparados para aprender prácticamente todo a través de las redes y utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación

Por eso invitamos a todas las autoridades educativas nacionales y regionales a que hagamos lo que no hemos hecho en 20 años, reglamentar la educación virtual. Dice que este modelo ya existe, independiente de que haya pandemia o no, es una metodología que se adaptada a las necesidades de las familias para brindar satisfacciones a sus necesidades, alumnos en condiciones especiales, deportistas, artistas, niños con discapacidad, familias viajeras, familias en misión diplomática, en misiones militares, para los cuales un modelo educativo tradicional no es adecuado.

La educación virtual ahora es una necesidad impuesta por la pandemia y que llego para quedarse. De acuerdo con Online Business School, se calcula que el mercado del e-learning experimentará un crecimiento anual del 7,6 % al 9,6 % durante el 2020 y se mantendrá en constante aumento.

