La mejor cura para el chisme, rumores y pesimismos es tener una ingenuidad controlada

La señora me mira como si estuviera a punto de revelarme una gran verdad y me dice: “Yo no veo las redes sociales , no me interesa lo que sucede allí; me protejo de toda esa rabia que hay”. Sonrío y recuerdo un artículo de Martín Reynoso donde aborda el concepto de “ingenuidad controlada”.

La ingenuidad controlada es un término interesante que aparece en la obra del antropólogo Carlos Castaneda y ha sido explorado en diversos contextos. En esencia, se refiere a una acción consciente de autoprotección frente a informaciones o experiencias que podrían resultar abrumadoras o perjudiciales para nuestra salud mental. Es como "hacerse el distraído a sabiendas". La idea es evitar el estrés psicosocial, el cual ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos y genera preocupaciones constantes que nos desgastan.

Personalmente, me parece un concepto fascinante porque ofrece una protección emocional. A veces, protegernos del conocimiento pleno de ciertas verdades nos evita sufrimientos innecesarios. Además, permite gestionar la información de manera más eficiente: en un mundo saturado de datos, la ingenuidad controlada nos ayuda a filtrar lo que realmente necesitamos saber. También es útil para adaptarnos a situaciones difíciles, ya que al mantener una distancia emocional, podemos enfrentar los problemas con mayor serenidad.

Algunos ejemplos comunes de su aplicación incluyen:

1. Ignorar rumores o chismes: evitar prestar atención a comentarios negativos sobre otras personas puede ahorrarnos conflictos innecesarios.

2. Evitar noticias excesivamente pesimistas: protegerse de una sobrecarga de información negativa puede mejorar nuestro estado de ánimo.

3. Mantener una actitud positiva en tiempos complicados: creer en un futuro mejor nos da la fuerza necesaria para superar los obstáculos.

Es importante subrayar que la ingenuidad controlada no es lo mismo que la negación o la ignorancia. Más bien, es una estrategia adaptativa que nos ayuda a preservar nuestra salud mental y bienestar.

En situaciones de crisis, esta estrategia puede ayudarnos a mantener la calma y tomar decisiones más acertadas. Frente a información abrumadora, nos permite discriminar lo relevante de lo irrelevante. En las relaciones interpersonales, puede evitar disputas innecesarias y proteger nuestra autoestima.

En definitiva, creo que es una herramienta valiosa para utilizar en nuestra vida diaria, protegiendo nuestro bienestar emocional y mejorando nuestra calidad de vida, siempre teniendo en cuenta que no se trata de negar la realidad.