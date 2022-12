Los desarrollos del sórdido entramado de corrupción

Para poder entender el entramado de corrupción que parece ahogarnos, vale la pena dividir lo que ha pasado en las últimas horas en tres grandes capítulos:



Sobre el llamado "cartel de la toga", hay desarrollos que involucran al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema Gustavo Malo, hoy en licencia no remunerada, con cinco delitos por haber presuntamente pedido dinero para frenar el proceso por "parapolítica" contra el Senador de la U Musa Besaile.



La Comisión de Acusación se fue con todo y vinculó formalmente a Malo con delitos tan graves como: concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.



En el caso del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, uno de los grandes ventiladores del caso, la Procuraduría pidió a la Corte Suprema de Justicia que avale con prontitud su extradición a Estados Unidos, pues se cumplen los requisitos para avanzar en ese procedimiento.



Malo está ad portas de un juicio político en el Congreso por haber recibido presuntamente dos mil millones de pesos de Musa Besaile, que se ha convertido en pieza clave de todo el entramado corrupto, no solamente porque completa diez días prófugo de la justicia, sino porque además, es el hilo conductor hacia el segundo escándalo, relacionado con el robo de cerca de 80 mil millones de pesos de las finanzas de Córdoba.



En este segundo ramal de la podredumbre corrupta, hay que recordar que el fiscal Jaime Camacho Florez imputó varios delitos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, ventilador del cartel de la toga, actualmente disfrutando de todos los beneficios en Miami, por la corrupción en su departamento.



Camacho reveló que Lyons y Musa Besaile se asociaron para robarse las arcas de Córdoba y que incluso de ahí sacó el dinero Besaile para pagarle a los pillos de la Corte Suprema para que no expidieran una orden de captura en su contra.



En este caso salió a relucir Jesús Henao, contratista de Córdoba mencionado en el homicidio del ex director de regalías del departamento Jairo Zapa.



Y para completar este sórdido panorama, fueron capturados en las últimas horas el exfiscal anticorrupción Daniel Díaz y el exsecretario de Salud de Córdoba José Jaime Pareja por el cartel de la hemofilia.



Un tercer pilar del caso es Odebrecht, donde se conoció en las últimas horas un aparte de la declaración del Senador Bernardo "Ñoño" Elías que hunde severamente al expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade quien hoy podría ir a prisión.



Según ‘Ñoño’, el expresidente de la ANI le sugirió a un directivo de Odebrecht ajustar la propuesta de la adición de la vía Ocaña - Gamarra para evitar una licitación, Incluso le reveló a la fiscal del caso, que el proyecto inicial tenía otra ruta.



En reiteradas ocasiones manifestó que sacar adelante la vía Ocaña - Gamarra era una instrucción del Ejecutivo.



"Martorelli me dijo a mí que el Gobierno tenía un compromiso con el de sacarle esa adición (Ocaña -Gamarra)".



