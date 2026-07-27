¿Mensaje de De La Espriella a Uribe? “Las pulgas tienen el insignificante derecho de picar a leones”

Sigue siendo una incógnita la forma en la que se relacionará el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella con el Congreso de la República, porque tras la derrota política que sufrió el jefe de Estado entrante con la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, no hay señales de que vayan a fumar pronto la pipa de la paz el abelardismo con el uribismo.

Con el comienzo de una nueva semana de sesiones en Senado y Cámara, de nuevo queda sobre la mesa la tensión existente, ahora atizada por una entrevista concedida por el senador Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático, en la que fue muy crítico con el gobierno entrante e incluso llegó a señalar que está convencido de que el uribismo le ganará la guerra a Abelardo De La Espriella.

Esa afirmación no cayó bien ni siquiera en gran parte de la bancada del Centro Democrático en el Congreso, que tomó distancia de la expresión “guerra”, al señalar que debería haber unidad entre los movimientos de derecha ante la oposición liderada por el presidente saliente Gustavo Petro.

Centro Democrático X: @CeDemocratico

En sus redes sociales, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático y muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, en las últimas horas hizo unas afirmaciones inquietantes sobre qué tanto va a apoyar el uribismo la agenda del gobierno de Abelardo De La Espriella: dice Vallejo “el Centro Democrático se declaró partido de gobierno y lo seguirá siendo por ahora. (…) Seremos un partido de gobierno diferente, que no se dejará presionar. Este partido es deliberante, democrático, respetuoso de la diferencia de pensamiento, este partido no es una secta”.



Por su parte, el abelardismo en las últimas horas inició una ofensiva en redes sociales para defender a Carlos Suárez, uno de los principales asesores y estrategas de campaña de Abelardo De La Espriella, tras denunciar que supuestamente hay varias voces pidiendo su cabeza, tras su contrapunteo con el expresidente Álvaro Uribe.

Incluso anoche el presidente electo Abelardo De La Espriella se refirió indirectamente a la polémica con el Centro Democrático señalando que no va a dejarse distraer por pequeñas peleas políticas e incluso citó una frase del fallecido dirigente político conservador Gilberto Alzate Avendaño, quien decía sobre sus opositores que “las pulgas tienen el insignificante derecho de picar a los leones”, frase que el presidente electo adapta por supuesto, para los tigres.

Todo se sabrá en las próximas sesiones del Congreso de la República: vienen discusiones importantes sobre quién será el nuevo contralor o la nueva contralora general de la República y la discusión de la reforma tributaria del gobierno de De La Espriella que será radicada en septiembre, según anunció el ministro de Hacienda entrante Miguel Gómez Martínez.