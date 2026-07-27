Alcalde de Cali propone la Plaza de Cayzedo para recibir la posesión de Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que Cali será la sede de su ceremonia de posesión el próximo 7 de agosto, luego de desistir de realizar el acto en Popayán, Cauca. El cambio se produjo en medio de las dificultades logísticas generadas por la actividad del volcán Puracé y las condiciones derivadas de la caída de ceniza en el suroccidente del país.

De acuerdo con el anuncio del mandatario electo, la solicitud deberá ser tramitada ante la Cámara de Representantes para que la sesión de posesión se realice en la capital vallecaucana.

La decisión fue recibida con entusiasmo por el alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien aseguró que la ciudad está preparada para acompañar el acto protocolario y brindar todas las garantías necesarias.

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El mandatario local, incluso, propuso que la ceremonia se realice en la Plaza de Cayzedo, uno de los lugares más emblemáticos de la capital del Valle del Cauca.

Éder también aseguró que Cali está lista para atender a los invitados nacionales e internacionales que llegarán a la ciudad con motivo de la posesión, entre ellos delegaciones de distintos países y el secretario de Estado de Estados Unidos, en el marco de una ceremonia que tendría una importante presencia diplomática.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó la decisión como un gesto histórico y simbólico para Cali y el departamento. La mandataria aseguró que el Valle recibe con entusiasmo al presidente electo y manifestó su disposición de trabajar de manera articulada en asuntos como la seguridad, la reconciliación y el bienestar de los ciudadanos.

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Además, le pidió al nuevo Gobierno atender desde el primer día las necesidades de seguridad de la región y priorizar proyectos como el Batallón de Alta Montaña de Jamundí.

La gobernadora también planteó que Cali podría ser escenario del primer Consejo de Seguridad del nuevo Gobierno, en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, como una respuesta concreta a las necesidades del suroccidente.