Nadie es un triunfador solitario: Messi lo sabe y por eso hizo respetar a Antonela

Los periodistas se amontonan enfocándolos con sus cámaras. El astro del futbol está con su familia y los flashes iluminan una y otra vez el escenario. De pronto, uno de los organizadores le pide a la esposa que se retire para tomarle fotos solo a él, y Messi le dice al organizador que no, que ella se queda , y le hace un gesto cómplice a Antonela, diciéndole que esté a su lado para todas esas fotos.

El video le da la vuelta al mundo y todos lo destacan y les parece extraño, como si no fuera lo normal que un triunfador como Messi, resalte el valor fundamental de la familia. Así he entendido el gesto del siete veces ganador del balón de oro. Seguro él es quien está dotado de los grandes talentos para el futbol, y es quien ha realizado un gran esfuerzo para obtener esos éxitos, pero no lo ha hecho solo. Su familia ha estado allí, su esposa, sus hijos y él mismo lo reconocen, y por eso les da el lugar que merecen.

En una época en la que el egoísmo y el mesianismo están de moda, el mensaje que se lanza con esta escena es una invitación a que todos valoremos nuestras familias y les reconozcamos el papel que cumplen cada miembro en la realización de nuestros proyectos.

Nadie es un triunfador solitario, todos reciben la ayuda de aquellos que les aman y están a su lado. Creo que este gesto es un acto de afecto público, una demostración de amor, y de alguna manera un testimonio para todos nosotros los espectadores de este show que es el deporte. Entiendo la familia como ese vínculo íntimo de afecto y cuidado en el que nos formamos y desde el que vivimos. Quien desprecia a su familia y la esconde, no tiene el contexto de seguridad que se requiere para construir su éxito de manera sólida.

Hay que cuidar, dedicar tiempo, fortalecer y valorar la familia. Muchos entienden su importancia cuando la han perdido, y la verdad en ese momento todas las quejas ya son inútiles.

