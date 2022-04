No podemos dejar que la violencia en los estadios se normalice: Alberto Linero

Se ha vuelto parte del paisaje. Constantemente llegan historias de acciones violentas asociadas con el fútbol. No es extraño que los hinchas se engarcen en contiendas por el color de la camiseta. Desde las peleas contra los hinchas de otros equipos, pasando por las sórdidas escenas del otro día, en el que dos barras del Atlético Nacional se enfrentaban entre sí en el municipio de Cota en Cundinamarca; o la de los hinchas del Unión Magdalena que agrediendo a los jugadores del mismo equipo. Algo no está claro, porque sigue pasando y parece no tener solución.

El sábado fue de nuevo en el estadio Sierra Nevada, donde tuvieron que suspender al minuto 74 el clásico Costeño entre el Unión y el Junior, por un enfrentamiento de las barras “bravas” de ambos equipos, quienes invadieron el campo de juego; esto terminó con muchos heridos y un joven de la barra de Santa Marta muerto.

La única pregunta que me surge es sobre qué hacer, porque no se puede dejar que el fútbol se convierta en fuente de violencia cuando se trata de un deporte que busca entretener a los aficionados. Seguro las causas más mediatas tienen que ver con problemas de educación, sobre todo de las habilidades emocionales, pero también las situaciones de marginación que impiden que estos jóvenes tengan un proyecto de vida que les haga poner el fútbol en el lugar que corresponde en su pirámide axiológica.

Creo que tienen que tomarse acciones inmediatas que implican que tanto las administraciones municipales y los equipos, regulen la entrada de esos mal llamados hinchas y se hagan responsables del actuar delictivo de estos.

En este contexto se espera que se expida el decreto que establece nuevas normas para el ingreso a los estadios de fútbol, y que según confirmación del ministro del Interior, Daniel Palacio, será esta semana.

Lo cierto es que no podemos dejar que los estadios se vuelvan un lugar inseguro para las familias y todo termine viéndose por televisión. No podemos dejar que la violencia se normalice. Agredir al otro de cualquier manera y por cualquier razón, siempre está mal.