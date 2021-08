“Piensa antes de hablar”, el sabio consejo de mi abuela que deberían aplicar algunos futbolistas

Mi abuela con sus palabras untadas del salitre de la Ciénaga, siempre me decía: “piensa antes de hablar”.

A mí me parecía uno de los tantos dichos que ella usaba para enseñarnos cómo actuar en la vida. Pero con el transcurrir de los días, de las lecturas, de los estudios, me di cuenta que esa es una clave fundamental para sostener sanas relaciones interpersonales.

Este miércoles lo volví a comprobar. Ante la convocatoria del seleccionado de fútbol que participará en esta nueva fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, el jugador Johan Mojica publicó un mensaje en redes en el que decía: “¿Es en serio? ¿Qué hay que hacer pues?... Madre mía", manifestando su inconformidad por no estar en la lista de los seleccionados.

Después recapacitó y borró el post, y ayer publicó un mensaje en el que entre otras cosas decía: “Primero quiero presentar mis más sinceras disculpas con el profe Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico, con mis compañeros de selección, directivos de la Federación Colombiana, y por último, y no menos importantes, nuestra hinchada; fue un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado, reconozco que no es la manera ni el contenido apropiado para expresarme".

Creo que esta es una enseñanza de vida para todos nosotros. No podemos ser reactivos y dejarnos llevar por el estímulo que recibimos. No podemos responder, escribir, hablar, actuar sin entender las consecuencias que vamos a ocasionar.

Es necesario ser más mesurados, prudentes y, como diría Stephen Covey, ser más proactivos: “Cuando somos proactivos tenemos la libertad de elegir cómo actuar, en lugar de reaccionar a lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Nos permite forjar nuestro destino” cierro cita.

Me gusta la actitud del lateral Mojica, de reconocer su error y ofrecer disculpas, pero sin dudas lo mejor es no actuar impulsivamente. Sé que para los que somos primarios no es tan fácil, pero hay que trabajar en ello hasta lograrlo, porque es posible que una de esas reacciones nos lleve a frustraciones o fracasos que acaben con los proyectos que tenemos.

A mí me funciona pensar detenidamente las posibles consecuencias, tomar conciencia de las emociones que tengo y buscar expresarlas de la mejor manera y ser consciente de que la palabra después de haber salido de mi boca, ya no es mía. Definitivamente hay que ser dueños de nuestro silencio y no esclavos de nuestras palabras.

