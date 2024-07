Reflexión de Alberto Linero: "El liderazgo descansa sobre la autoridad"

Creo que el liderazgo es la habilidad de influir en las personas para que trabajen con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. Como habilidad, se puede desarrollar y no es simplemente un don que algunas personas tienen en su ADN. De hecho, James Hunter cree que es un arte y, en este sentido, es una destreza aprendida o adquirida.

El liderazgo descansa sobre la autoridad, esa habilidad de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres debido a tu influencia personal. Esto implica conocimiento, experiencia, buena comunicación y admiración. Para considerar a alguien como líder, debes percibirlo como alguien que sabe y que inspira. Sin estas dos características, estamos ante un jefe, al que probablemente obedecerás por miedo o coacción, pero nunca como un ejercicio libre.

No he conversado con el profesor Néstor Lorenzo, pero por lo que veo en el desempeño del equipo que dirige, creo que es un líder en el pleno sentido de la palabra. Es alguien que ha logrado influenciar de manera directa a los jugadores que dirige. Eso se refleja en la cancha y en la manera en que se relacionan. Sus planteamientos tácticos muestran conocimiento, y los años que estuvo con el profesor Pékerman y su experiencia en el Melgar de Arequipa garantizan experiencia. Además, creo que sabe comunicar su idea, motivar e inspirar a los jugadores, y se nota un gran reconocimiento por parte de sus pupilos.

Vale la pena que como sociedad nos detengamos a entender este tipo de liderazgo, ya que hoy asistimos a la ausencia de verdaderos líderes en la sociedad en general, y particularmente en Colombia. Encontramos personas que, basadas en el poder, tratan de imponer ideas pero que no unen, sino que dividen. No es a partir del desprecio de los otros como se ejerce el liderazgo; no es en la división como se saca adelante un proyecto, ni es manipulando desde las emociones como se construye comunión. Espero que podamos estudiar con mayor profundidad el trabajo del profesor Lorenzo para aprender esas buenas prácticas que han propiciado el desempeño del equipo en estos últimos años.