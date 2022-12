¿Se logrará meta de erradicación de cultivos ilícitos? Crecen las voces que dicen que no

De manera permanente, se siguen sumando voces que hoy consideran que no se logrará la meta de erradicación de cultivos ilícitos de aquí a diciembre de este año, que fue fijada en 50 mil hectáreas de hoja de coca eliminadas de manera forzosa.



La DEA, en su informe anual, señaló que al menos hasta 2018, la producción de cocaína y su envío desde Colombia seguirán aumentando, causando nuevos adictos en Estados Unidos, aumentando el número de muertes y de ausencias laborales.



A este pronunciamiento, se suman el del ex subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio Occidental y exembajador en Colombia William Brownfield, quien dijo en entrevista con El Tiempo, que está en desacuerdo con que se suspenda la aspersión de cultivos ilícitos y lo que dijo el fiscal general Nestor Humberto Martínez, quien dijo que no podemos correr el riesgo de que las drogas nos expropien la paz.



Adicionalmente Martínez dijo que este año no se cumplirá la meta de erradicación de cultivos ilícitos.



Le puede interesar: DEA reitera preocupación de EE.UU. por aumento de producción de coca en Colombia.



El Gobierno insiste en que sí se logrará, primero a través del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien dijo que ya se ha alcanzado la meta del 80 por ciento de erradicación forzosa proyectada para este año, es decir, ya se han ido 40 mil de 50 mil hectáreas de hoja de coca.



El Alto Consejero para el Postconflicto Rafael Pardo dijo que a él deben medirlo hasta mayo, y que en esa fecha cumplirá con la erradicación de 50 mil hectáreas de manera voluntaria, con sustitución de cultivos. Hasta ahora solo van tres mil hectáreas.



El fondo del asunto es que las Farc deben dejar claro su compromiso de cerrar la brecha y cualquier ventana de colaboración o connivencia con el narcotráfico, el gobierno debe evitar la resiembra y debe avanzarse en el proyecto para el sometimiento de las bandas criminales.



Publicidad