¿Será posible hacer humor sin que nadie se sienta lesionado en todo su ser?: Linero

El padre Alberto Linero hizo en Mañanas BLU una reflexión acerca de cómo el ser humano se ha ido volviendo políticamente correcto en su actuar diario, dejando de lado el humor y la chabacanería y queriendo siempre agradar a los demás, sobre todo en redes sociales.

Lea también: Debemos aprender a debatir con argumentos y no con la intención de destruir: Linero

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

“Me pregunto si estamos sucumbiendo ante lo políticamente correcto, si es posible hacer humor sin que nadie se sienta lesionado en lo más profundo de su ser. ¿No se puede hacer ya ningún tipo de chiste?”, señaló Linero.

Indicó, además, que tiene claro que la solución no está en los extremos, sino que hay que buscar un equilibrio entre no volverse aburrido y no pisotear los derechos de los demás.

*Escuche la editorial de Alberto Linero en Mañanas BLU.

Publicidad