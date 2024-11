Si gestiona sus sentimientos y emociones no debería caer en provocaciones

Hay que ser cuidadosos cuando ponemos toda la responsabilidad en la “provocación ” que se puede recibir en cualquier circunstancia o de cualquier persona.

Está claro que no está bien provocar, es decir, insultar, ofender o agredir a alguien, ni con hechos ni con palabras. Pero tenemos que hacer conciencia de que cada sujeto es responsable de sus reacciones emocionales. Los otros pueden estimularnos con cualquier tipo de gestos o acciones, pero somos nosotros los que decidimos cómo reaccionar.

Esa es la diferencia entre personas reactivas y proactivas. Los primeros son esclavos de los estímulos, y los segundos se hacen responsables de sus emociones y responden con inteligencia.

Todo esto lo digo pensando en lo que por estos días pasa en el fútbol. La razón de nuestras actuaciones está en nuestro interior y no afuera. Quien actúa según los estímulos, no solo es alguien manipulable y previsible, sino que termina haciendo lo que no quiere.

Publicidad

Por eso creo que el énfasis en estos días debe estar en propiciar que las personas sean conscientes de sus emociones y aprendan a gestionarlas de la manera más efectiva para su proyecto de vida y la convivencia social.

Creo que tres claves que ayudan a ello son:



Aceptar ese impulso emocional. No juzgarse por sentirlo es fundamental para poderlo expresar bien. Todos experimentamos emociones y existe la posibilidad de que en momentos de tensión lleguemos allá. No hay que negar nuestra emocionalidad. Proyectar las consecuencias de dejarlos salir sin ningún control. Hay que saber que esa reacción que tomamos tiene futuro y consecuencias, y debemos procurar conocerlas bien, ya que eso nos ayudará a tomar acción. Ver hacia adelante permite parar los impulsos del presente. Actuar con inteligencia y firmeza. Estoy seguro de que quien piensa con serenidad y sabiduría antes de tomar acción, lo hará de manera acertada y evitará pasar un mal rato.

Recuerda que tus emociones te pertenecen, y por lo mismo debes tomar responsabilidad de ellas. Cada decisión que tomas te puede llevar hacia adelante o te puede estancar, por eso procura tener la emocionalidad adecuada al tomarlas.