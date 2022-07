Ayer se hizo viral en redes un video en el que un grupo de personas fue a reclamar a un colegio en Cúcuta por la violación de una niña de 5 años . En este, se ve que el rector de la institución rechaza el crimen cometido, pero frente a la multitud termina diciendo: “Si esto sucedió, fue porque Dios lo permitió, porque nada sucede si Dios no lo permite”. Por supuesto que esa declaración generó el rechazo de las personas que estaban allí protestando y pidiendo justicia.

A mí me indigna mucho el horroroso acto cometido contra la niña, pero también esa interpretación sacralista de la vida que termina diluyendo la responsabilidad humana en estas acciones denigrantes, y que además presenta una imagen cruel de Dios, como si él permitiera que niños inocentes sufran esas vejaciones.

Creo que es hora de que los creyentes entendamos que la creación es relativamente autónoma, como lo dice el Vaticano II en su documento Gadium et Spes. Esto significa que la creación se rige por sus propias leyes naturales y no es una marioneta de Dios. Las razones del porqué suceden las cosas no se tienen que buscar en Dios, sino en la libertad humana, en las dinámicas sociales, en el odio y la enfermedad mental que mueve a algunos.

Tener fe no es hacer responsable a Dios de todo lo que hacemos, sino tratar de vivir desde los principios y preceptos de vida que él nos ha propuesto en el proceso de Revelación. Él no tiene la culpa de nuestra maldad y no permite la situación, porque su acción creadora supone el respeto de la libertad y las leyes de las creaturas.

Ni los desastres naturales, ni los crímenes, ni los accidentes tienen una razón de ser en Dios, sino en la manera en la que vivimos los seres humanos y en la que se comportan las leyes de la naturaleza. Debemos tener cuidado con el fundamentalismo y el fanatismo religioso que nos deja sin libertad y responsabilidad, y que nos lleva a entendernos como Pinochos en las cuerdas de Gepetto. Somos seres libres y tenemos que responsabilizarnos de lo que decimos y hacemos.