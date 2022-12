Trate el tapabocas como a sus 'cucos', la campaña que apoya el padre Linero

El otro día dije que el tapabocas no hay que quitárselo ni para darle besos a la pareja. Muchos me mamaron gallo por la ocurrencia y hasta me dijeron que eso no tenía gracia. Pues, obvio que era una hipérbole para mostrar la importancia de su uso.

Quiero insistir en ello, porque hasta ahora es una de las medidas más efectivas de contención del virus.

De hecho, se conoce el caso en Misuri, Estados Unidos, de dos peluqueras que tenían síntomas de coronavirus y atendieron a 139 clientas, y luego de comprobarse que estas dos personas tenían el virus en su cuerpo, se realizaron pruebas a 67 de las personas que pasaron por su lugar de trabajo, y sorpresivamente ninguna se contagió, también, los demás que estuvieron allí, nunca presentaron síntomas.

Lo que evitó el contagio, fue que ellas nunca se quitaron el tapabocas mientras atendían a los clientes. Esto es una prueba de que necesitamos generar una disciplina personal para usarlo siempre.

Me encantó la campaña que lanzó la alcaldía de Cúcuta, con la que quiere motivar a su uso: "Trate su tapabocas como a sus cucos", haciendo una clara y directa alusión a la ropa interior. Me gusta la creatividad de la campaña, porque por lo disruptiva, llama la atención y acaba siendo un gran gancho para que las personas entiendan que la diferencia entre estar sano o estar contagiado, puede depender del uso del tapabocas.

La campaña se ha lanzado por mensajes de WhatsApp y va con algunos memes en los que se insiste en que la analogía se ajusta perfectamente, además, creo que la ilustra muy bien con estos siete puntos:

- No salga a la calle sin él

Puede sonar muy gracioso, pero deja claro lo que tenemos que hacer al usar esta medida de bioseguridad. Es el momento para entender que no estamos jugando, que lo que estamos viviendo es muy serio y exige nuestra mayor atención. Si te amas y amas a los que están contigo, usa el tapabocas siempre que estés en público, y hazlo como lo haces con tu ropa interior. Así de personal, de limpio y de uso estricto. ¡Así!

