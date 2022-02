Una sociedad que abusa de sus niños, es una sociedad enferma

Se ha dicho hasta el cansancio que la pandemia nos alteró la vida y cada vez más se realizan estudios para tratar de entender cómo han sido esos cambios, qué oportunidades generan, qué problemas ocasionan, y qué tareas saltan de ellos. En este contexto, quedé preocupado con los datos dados ayer por el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, quien mostró cómo los nacimientos en madres menores de 14 años , durante el tercer trimestre del año pasado, aumentaron un 31.5%; esto sugiere también un aumento en los casos de abuso sexual en medio de las cuarentenas y las restricciones que la pandemia nos ha planteado. Fueron 886 casos los que se registraron entre enero y octubre del año pasado.

El tema es grave y no podemos seguir soslayándolo. Somos una sociedad insana en la que no cuidamos a nuestros niños, en la que desconocemos constantemente sus derechos. No olvidemos que las cifras así lo demuestran, el año pasado más de 7.000 niños fueron atendidos medicamente por abusos sexuales.

Publicidad

Unicef ha insistido en la necesidad de entender que todos los proyectos de prevención, deben hacerse desde los derechos de los niños; necesitamos comprender sus mundos y acompañarlos en sus procesos de crecimiento, dejar a un lado el autoritarismo y generar ambientes llenos de amor, donde ellos puedan sentirse protegidos y seguros.

La tragedia es que en ocasiones, como sociedad nos acostumbramos a este tipo de datos, sencillamente los hacemos parte del paisaje y no tomamos medidas claras. El ICBF ha generado campañas que ayudan a comprender que es necesario dejar de ver la violencia contra nuestros niños como algo natural; pero a la larga esto es un trabajo en conjunto que debemos hacer todos, y para eso es importante que ni un solo niño sea maltratado en ningún lugar. Es nuestra tarea cuidar a los más pequeños, no solo porque ellos sean “el futuro del país”, sino porque ya en el presente son seres humanos merecedores de dignidad y respeto. Voy a decirlo claro y firme: Una sociedad que abusa de sus niños, es una sociedad enferma.