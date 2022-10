A Petro no lo mataron porque no se bajó de la camioneta: Gregorio Pernía

El actor Gregorio Pernía se refirió en Mañanas BLU a los desmanes y el ataque del que fue víctima la caravana del candidato presidencial Gustavo Petro el pasado viernes en la ciudad de Cúcuta.



“Estoy nervioso, con agonía y un vacío en el estómago con todo lo que pueda pasar”, dijo.



Señaló que la manifestación se dio al frente de la Alcaldía y denunció que la Policía los dejó en “la parte más vulnerable” de la plaza, “donde están los 8 buses que mandó Ramiro Suarez”.



“Ahí es donde empiezan a atacarnos. La Policía nos deja en la parte más vulnerable y no donde está la seguridad de la gente que nos está acompañando”, aseguró.



Pernía dijo que la gente ya sabía dónde iba exactamente Petro y que por eso el impacto se dio justo al lado de la ventana donde viajaba el candidato a llegar a la Casa de Nariño.



Manifestó, además, que “a Petro no lo mataron porque no se bajó de la camioneta” y que el candidato presidencial se aceleró al decir que había sido una piedra, algo que, según el artista, lo hizo para no crear caos y no armar un escándalo.



“Para mí fue un impacto. Fue un balazo. Una piedra saca una esquirla y el diámetro fue de al menos 30 centímetros”, aseguró el artista colombiano.

Finalmente, precisó que para él quien estaría detrás del “atentado contra Petro” es Ramiro Suarez, pues “maneja Cúcuta como le da la gana”.



“La única persona que maneja Cúcuta como se le da la gana es el señor Ramiro Suárez. Para mí es el que está detrás del atentado”, puntualizó.

