Abelardo de la Espriella hizo guiños al uribismo y a los cristianos en el lanzamiento de su campaña

Este lunes 3 de noviembre, Abelardo de la Espriella realizó en el Movistar Arena de Bogotá la convención denominada “Defensores de la Patria”, evento en el que lanzó formalmente su campaña. Según los organizadores, más de 14.000 personas asistieron al encuentro.

A lo largo de su intervención, De la Espriella hizo guiños tanto al uribismo como a sectores cristianos. El espectáculo estuvo marcado por luces, banderas y pancartas en apoyo a “El Tigre”, como se autodenomina. Al acto también asistieron figuras de la política y del entretenimiento, entre ellas Marbelle, Miguel Polo Polo y varios humoristas.

Durante la convención se reiteró en varias ocasiones el eslogan del Centro Democrático, insinuando una posible cercanía entre el precandidato y el expresidente Álvaro Uribe. Algunos oradores aseguraron que De la Espriella tiene “corazón grande”, pero también puede gobernar con “mano firme”.

Desde temprano, miles de seguidores acudieron al recinto, donde se desarrolló un acto con sello al estilo de las campañas estadounidenses, que combinó discursos, música y un ambiente de espectáculo mediático. Entre los invitados destacados estuvieron Agustín Laje, Lina Garrido, Vivian Morales, Peter Albeiro, Pedro Pallares, el general retirado Enrique Zapateiro y el influencer cristiano Daniel Habif.



Tras estas intervenciones, Ana Lucía Pineda, esposa del precandidato, presentó a su esposo. De la Espriella ingresó al escenario acompañado de sus tres hijos, quienes saludaron al público.

El discurso inició con un mensaje de gratitud hacia sus seguidores y un fuerte pronunciamiento contra el Gobierno actual, recordando que su campaña no recibe financiamiento externo.

“A quienes han traicionado a la patria, a quienes han profanado el altar de la República, les digo: vine a enfrentarlos, a derrotarlos y a llevar hasta las últimas consecuencias jurídicas sus innumerables crímenes. No confundiré el olvido con la justicia”, afirmó.

De la Espriella llamó a sus seguidores a “defender la libertad, la justicia y el futuro del país”, y concluyó con un mensaje de esperanza, asegurando que este es apenas el inicio de su camino hacia la Presidencia. Según su equipo, este acto representa “el rugido inicial” de su movimiento político.