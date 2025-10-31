Desde Abelardo hasta Fajardo: Uribe y Gaviria sellan alianza electoral

En la mañana de este viernes, luego de un encuentro en el sector de Llanogrande (Antioquia), los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria confirmaron que están trabajando en conjunto para la construcción de una coalición política opositora al Gobierno de Gustavo Petro para las elecciones presidenciales de 2026.

Uribe señaló que el encuentro con el jefe del Partido Liberal genera tranquilidad, ya que permite seguir dialogando con diferentes liderazgos como Germán Vargas Lleras, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, entre otros. “Nosotros hemos querido ayudar como obreros a construir una gran coalición de base democrática (...) Yo diría que he encontrado un ambiente en favor de la democracia colombiana que va desde Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”, aseguró el jefe del Centro Democrático.

Gaviria también saludó el encuentro señalando que las distintas fuerzas se están organizando para reunir efectivamente una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar su volumen electoral y aportar sus candidatos para ganar las elecciones. “Nosotros conservamos unas ideas muy claras sobre cómo vamos a fortalecer la democracia de este país y cómo vamos a hacer coincidir a una gran cantidad de colombianos que están conformes con nuestras ideas y quieren sacar este país adelante”.

Uribe y Gaviria tienen una larga historia de encuentros y desencuentros. Mientras Gaviria era presidente, Uribe era senador liberal que tramitó importantes leyes en materia social como la ley 100; durante el mandato de Uribe, Gaviria y el Partido Liberal ejercieron oposición a su Gobierno; y ahora, buscan caminos de encuentro para enfrentar a la izquierda en las elecciones.



Incluso lo social fue un tema clave del encuentro, como lo señaló Uribe, quien lanzó críticas a la narrativa de la izquierda que niega los avances sociales de los anteriores gobiernos:

“Es que el país está en un enorme riesgo de lo más parecido al comunismo, que es este monopolio estatal, además apoyado por armas de grupos al margen de la ley y por 300 mil hectáreas de coca. Eso no puede ser, que nos vengan a hablar de lo social. Lo social, el sistema de seguridad, de salud que se hizo en Colombia, que lo están acabando, que lo pudieron mejorar y que lo están acabando (...) Yo le pregunto al pueblo colombiano, a mis compatriotas, ¿qué queremos? ¿Un monopolio estatal de salud como el que se está construyendo, que destruye la salud? O lo que se hizo, que era totalmente solidario, mixto, que no es social lo que hicimos en pensiones (...). Aquí hay un gran compromiso con un país seguro, con un país de emprendimiento para todos, con un Estado pequeño, con una gran política social. Pero aquí, mientras fracasan en lo social, desacreditan lo que ha tenido éxitos en lo social”, concluyó Uribe.

Las dos fuerzas ahora buscan incluir a otros sectores de oposición e independientes como Cambio Radical, el Partido Conservador, el Nuevo Liberalismo, candidatos por firmas como Abelardo De La Espriella, Juan Carlos Pizón y Vicky Dávila, y hasta líderes de centro, como Sergio Fajardo.