Gaviria dice que reunión con Uribe busca trazar el rumbo de un movimiento “para cambiar a Colombia”

El expresidente César Gaviria se encuentra en Medellín y este viernes se reunirá con el exmandatario Álvaro Uribe para hablar sobre una posible alianza entre el Centro Democrático y el partido Liberal, de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Gaviria aseguró que mantiene una buena relación personal con Uribe y que la idea es trazar el camino de un gran movimiento político para el próximo año.

“Siempre he conservado con él la mejor relación personal. Por eso para mí es fácil estar hoy aquí en Medellín y prepararme para una reunión que tengo mañana con él, en esa reunión pues empezar a trazar los rumbos de lo que debe llegar a ser ese gran movimiento con el cual vamos a cambiar a Colombia”, dijo el expresidente César Gaviria.

Al encuentro asistirán, además de los dos expresidentes, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y el hijo del expresidente Gaviria, Simón Gaviria.



Reunión Uribe y Betancourt

Este jueves el expresidente Álvaro Uribe recibió en su casa a Ingrid Betancourt para hablar también sobre las elecciones del 2026.



Es importante recordar que el partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, le dio el aval esta semana a la candidatura del exministro de defensa, Juan Carlos Pinzón.