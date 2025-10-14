César Gaviria advierte sobre consecuencias por supuesta inclusión del Tren de Aragua en Paz Total

El expresidente César Gaviria emitió un fuerte pronunciamiento público tras conocerse que el Gobierno estaría evaluando incluir a la organización criminal Tren de Aragua en la estrategia de Paz Total, impulsada por el presidente Gustavo Petro. Gaviria calificó la propuesta como una “estratagema” para impedir la extradición de los cabecillas de esta banda transnacional, actualmente recluidos en la cárcel La Picota.

Según el exmandatario, el plan consistiría en usar una carta enviada por los líderes de la organización en Colombia, en la que supuestamente solicitan ser incluidos en los diálogos de paz, para justificar que no sean extraditados a Chile, país que ya ha pedido su entrega y cuenta con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Gaviria cuestionó que la Corte no haya presionado con mayor contundencia al Ejecutivo para concretar dichas extradiciones.

“Esto confirmaría que la Paz Total, lejos de promover la convivencia pacífica, se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la justicia y encuentren refugio en Colombia protegidos por el gobierno”, afirmó.

César Gaviria Foto: Congreso

El expresidente también criticó las declaraciones del jefe de Estado en la Organización de las Naciones Unidas, donde Petro relacionó el accionar del Tren de Aragua con las consecuencias del bloqueo económico a Venezuela. Para Gaviria, ese discurso constituye “un error monumental”.



En su declaración, recordó que Estados Unidos ya declaró al Tren de Aragua como organización terrorista, y que la nueva política antidrogas impulsada por el entonces presidente Donald Trump contempla incluso el uso de fuerza militar contra estas estructuras calificadas como “grupos armados no estatales”.

“El gobierno del Presidente Petro parece seguir sin darse cuenta de las implicaciones de este viraje en la política antinarcóticos de los Estados Unidos. Él y su gobierno se expondrán a las consecuencias”, advirtió.

Gaviria alertó que, de concretarse el ingreso de esta organización a la Paz Total, Colombia entraría en “alerta máxima” por el riesgo que implica negociar con una de las redes criminales más poderosas y violentas de América Latina. Aseguró que esa decisión representaría un “rumbo intencionalmente dirigido a causarle daño al país en beneficio de estructuras criminales extranjeras”.