Fiscalía avanza en indagaciones sobre financiación de la campaña Petro Presidente

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que la Fiscalía adelanta dos líneas de investigación en torno a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, relacionadas con una posible financiación irregular y la eventual superación de los topes electorales.

En el marco de esas indagaciones, el ente acusador practicó una inspección judicial en la sede del movimiento político Colombia Humana, como parte de las diligencias de verificación ordenadas dentro del proceso.

“Naturalmente, esas diligencias que se programan tienen por objeto despejar las dudas que existen”, señaló la fiscal.

Camargo explicó que una de las líneas investigativas busca establecer si la campaña Petro Presidente 2022 sobrepasó los límites legales de gastos permitidos por la normativa electoral, mientras que la segunda se enfoca en determinar si ingresaron recursos de origen ilícito.



“Después de la inspección estamos desarrollando el programa metodológico, y hay una investigación preliminar que tiene varios componentes. Incluso tenemos ahora la compulsa de copias que llegó de la Corte Suprema de Justicia, con alrededor de 17 personas mencionadas”, precisó la fiscal.

La diligencia, realizada por un equipo especializado de la Fiscalía General de la Nación, tuvo como objetivo revisar documentos contables, registros financieros y soportes administrativos vinculados a la campaña, e indagar sobre la posible responsabilidad del entonces gerente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.

En su intervención, la fiscal general enfatizó que el organismo judicial mantendrá una política de rigor y transparencia frente a este y otros procesos. Además, destacó que se llegará hasta las últimas consecuencias.

“En el 100 % de las investigaciones, ese es el deber de la Fiscalía: llegar hasta las últimas consecuencias. Es un imperativo de conducta que deben desarrollar los fiscales”, subrayó.