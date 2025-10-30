Las razones de María José Pizarro para renunciar a ser cabeza de lista al Senado por el Pacto

La senadora María José Pizarro anunció que ha tomado la decisión de renunciar a ser la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico. De acuerdo con la senador, la decisión surge tras una serie de movimientos previos en su carrera política, incluyendo la declinación de su aspiración presidencial.

Pizarro enfatizó que su decisión busca priorizar el proyecto político sobre cualquier conflicto interno.



La razón

La razón principal que motivó a Pizarro a dar un paso al costado fue la necesidad de "cerrar una disputa que no podemos permitir al interior de nuestro proyecto político". Tras el "tremendo triunfo" obtenido, la líder considera que es momento de celebrar con la gente en lugar de "empañarlo con disputas internas" que no se alinean con las necesidades y angustias de la ciudadanía.

Al priorizar el proyecto, el país, y los retos que se tienen por delante, Pizarro cierra su etapa como cabeza de lista en el Congreso de la República. Esta no es la primera vez que la senadora declina una alta aspiración; previamente había renunciado a su precandidatura presidencial para apoyar a Iván Cepeda, una acción que ella asegura tomó por convicción. De hecho, la solicitud de encabezar la lista al Senado le fue realizada posteriormente a ella; Pizarro aclara que no fue ella quien la solicitó.

Pizarro subrayó que su decisión de renunciar no fue producto de una negociación ni de una transacción interna esperando un nuevo cargo o curul. Fue una decisión "íntima, particular". Confirmó que no consultó su determinación con nadie, ni siquiera con el presidente de la República, Iván Cepeda, o el Comité Político del movimiento. Todos ellos se enteraron de la noticia a través de un video publicado en redes sociales.



Pese a la trascendencia de la decisión, la senadora manifestó sentirse "tranquila" con el paso tomado.

Respecto a la Alcaldía de Bogotá, una aspiración que está "sonando con fuerza", Pizarro expresó un profundo amor por la ciudad donde nació, donde nacieron sus hijas y donde enterró a su padre. Le duele el deterioro que sufre la capital en materia vial, de transporte, la inseguridad, y el estado general de la ciudad. Señaló que que trabajará por la ciudad siempre, y si ese es su destino político, allí estará.

Sin embargo, también hay otros caminos seductores. Pizarro mencionó la posibilidad de trabajar en la propuesta de una nueva constituyente que el presidente Petro planea entregar al Senado el 20 de julio. Ella considera que, como ciudadana, esta tarea es muy atrayente y existe la posibilidad de que ambos, dejando sus curules o mandatos, trabajen juntos en ese proceso constituyente.

