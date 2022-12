‘Agarrón’ entre Paloma Valencia y Ordóñez por candidato de coalición Uribe-Pastrana

Tras la filtración de una conversación privada de la senadora Paloma Valencia con el que llamó “un amigo del Centro Democrático”, el exprocurador Alejandro Ordóñez cuestionó que, en esa charla informal, la parlamentaria haya asegurado que él “no es uribista, es todo lo contrario”, y sugerido que no debe tener el apoyo de sectores de ese partido.

Según se ha conocido, Valencia invitó a los militantes de la colectividad a acompañar a Iván Duque, candidato del Centro Democrático, en la búsqueda de la titularidad de la coalición Uribe-Pastrana, por considerar que los demás no representan el legado del expresidente Álvaro Uribe y, en el caso de Ordóñez, por las sanciones que impuso a exfuncionarios de ese gobierno, entre ellos Andrés Felipe Arias y Sabas Pretelt.



“A la Dra. @PalomaValenciaL la invito a un debate de ideas y no de desprestigio. Desde la Procuraduría ataqué la corrupción de unos y de otros. Eso no me convierte en "santista", de hecho, me hizo su gran opositor”, respondió el exprocurador.

Sin embargo, la pelea continuó:



“Todo el respeto a @A_OrdonezM con quien compartimos muchas luchas. Sin embargo no comparto sus sanciones a Arias Palacios y Sabas a quienes considero inocentes”, escribió en su cuenta de Twitter la senadora.

“Respeto su opinión. Otra cosa es pretender señalar que las decisiones deben tomarse según si es "santista" o "uribista" el investigado. Por cierto: funcionarios del actual gobierno y de la izquierda también fueron sancionados. Un saludo y mi respeto, Dra. @PalomaValenciaL”, agregó Ordoñez .

