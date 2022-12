Alguien que esté preso no puede estar en el Congreso: MinInterior sobre Santrich

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, habló sobre el futuro del exguerrillero Jesús Santrich en el Congreso. Explicó que “cuando una persona está privada de la libertad no puede acudir al recinto del Congreso que es donde se tiene que tomar posesión del cargo”.



Aseguró, además, que en este caso lo que ocurriría, según la Constitución, es que “el presidente del recinto llame a quien sigue en la lista”.



En otras palabras, Santrich no podría asumir su curul por estar privado de la libertad y por no poder presentarse el próximo 20 de julio al Congreso.

Por otro lado, se pronunció sobre la carta de Iván Márquez en la que renuncia a ser senador. “Es una decisión de él, lamentamos esa decisión. Pero la constitución dice que el presidente de la respectiva Corporación deberá designar el siguiente de la lista”.



Finalmente, dijo que el Gobierno cumplió con lo que prometió que es dar 10 curules al partido Farc al Congreso.

