Andrés Forero: "Nosotros seguimos teniendo las mismas diferencias ideológicas con Pacto Histórico"

En el marco del cierre del gobierno de Gustavo Petro y el inicio de la administración de Abelardo de la Espriella, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, se pronunció sobre la reciente alianza coyuntural en el Congreso que permitió la elección de Honorio Enríquez como presidente del Senado.

A pesar de los votos recibidos por parte del Pacto Histórico, Forero fue enfático en aclarar que esto no supone un cambio en su postura política.

Una victoria legislativa frente al gobierno entrante

La elección de la mesa directiva del Senado marcó una derrota para la estrategia del gobierno electo, que impulsaba la candidatura de Alfredo Deluque. Forero explicó que, pese a declararse partido de gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, el Centro Democrático decidió hacer respetar la autonomía del Congreso.

"Nosotros no llegamos a ningún acuerdo con el pacto histórico. Ellos decidieron votar por nosotros", aclaró el senador, subrayando que la elección de Enríquez representa a un opositor consistente del gobierno saliente y no a un "contradictor de ocasión".



Frente a las especulaciones sobre un acercamiento ideológico, Forero sentenció: "Nosotros seguimos teniendo las mismas diferencias ideológicas y políticas de siempre con el pacto histórico".

"Cifras engañosas" en salud y crisis hospitalaria

Forero también aprovechó para cuestionar el balance en materia de salud presentado por el presidente Gustavo Petro, señalando que el mandatario utiliza valores absolutos para ocultar una realidad compleja marcada por el desplome demográfico. Según el senador, la disminución en indicadores de mortalidad no es mérito del gobierno, sino una tendencia histórica y una consecuencia de que hay menos nacimientos.

Respecto a la intervención de entidades como la Nueva EPS, Forero denunció una situación "dramática" y "calamitosa", advirtiendo sobre el incremento de tutelas que pasaron de 5.000 a más de 12.000 mensuales.

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"Presidente, a ustedes lo están engañando, revise lo que está sucediendo, hable con las asociaciones de pacientes", fue el mensaje que el senador transmitió directamente al mandatario saliente durante su discurso de oposición.

Relaciones con el "abelardismo" y el papel de Rodrigo Lara

La relación entre el Centro Democrático y el nuevo gobierno ha estado marcada por tensiones, especialmente con el ministro designado Rodrigo Lara, a quien Forero acusa de intentar controlar el Congreso sin contar con la bancada mayoritaria de oposición.

Para el senador, Lara cometió un error al insistir en una candidatura que no representaba a quienes dieron las "grandes batallas" contra el petrismo en los últimos años.

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"Nosotros éramos una bancada que no estaba pidiendo nada... decidimos irnos como un partido de gobierno porque reconocemos las convergencias programáticas que existen con el doctor Abelardo De La Espriella", puntualizó Forero, dejando claro que el apoyo al nuevo ejecutivo dependerá del beneficio para el país y no de cuotas burocráticas.

Escuche aquí la entrevista: