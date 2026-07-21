"Les pusieron el yugo de mostrar el voto": Alfredo Deluque tras elección de presidente del Senado

El senador Alfredo Deluque se refirió en Mañanas Blu 10:30 AM a la elección del nuevo presidente del Senado, que terminó con la victoria de Honorio Henríquez, del Centro Democrático. El congresista aseguró que el resultado estuvo marcado por los acuerdos políticos y por la decisión de hacer público el voto de los senadores.

Deluque sostuvo que algunos integrantes del Pacto Histórico habrían preferido respaldar su candidatura, pero que la obligación de revelar públicamente su decisión pudo cambiar el resultado de la votación. Para el senador, sin esa condición, el desenlace de la elección podría haber sido diferente.

"Yo nunca he generado gritos, ni problemas personales o escándalos. Hay gente en el Pacto que hubiera preferido votar por mí, por eso exigieron el voto público, de pronto sin eso las cosas no hubieran sido así, pero uno no puede detenerse en el pasado", afirmó Deluque.

El senador fue más directo al referirse a la forma en la que se desarrolló la votación y aseguró que algunos congresistas tuvieron que asumir la presión de hacer pública su decisión. "Le pusieron el yugo de tener que mostrar el voto, de no ser así, las cosas de pronto hubieran sido diferentes", manifestó.



Pese a cuestionar el impacto que pudo tener el voto público, Deluque reconoció que la elección de Honorio Henríquez fue producto de una estrategia política que logró imponerse en la plenaria del Senado. El congresista señaló que el Centro Democrático consiguió una ventaja a través de alianzas con diferentes partidos.

"Es un tema democrático. El Centro Democrático hizo sus cálculos y así fue, sacaron adelante la elección, ese es el resultado, no hay más explicación que esa", sostuvo el senador durante la entrevista con Mañanas Blu.

Deluque explicó que su candidatura logró reunir entre 45 y 46 votos, pero que los apoyos que estaban en disputa terminaron siendo determinantes para que el Centro Democrático consiguiera la Presidencia del Senado. Entre esos respaldos mencionó a sectores de partidos como el Verde.

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"Ganó el Centro Democrático, es así de sencillo. Ellos jugaron sus cartas con el Pacto Histórico, yo jugué las mías y sacamos 45-46 votos. Los votos en disputa, con partidos como el Verde, por ejemplo, son cálculos políticos que uno hace", dijo Deluque.

En ese escenario, explicó, su estrategia consistió en buscar los votos necesarios para quedarse con la Presidencia del Senado: "Había un Pacto Histórico organizado, tiene diferencias muy importantes con un ministro (Lara). Mi deber era buscar los votos en la plenaria y el Centro Democrático tuvo ventaja con la alianza que hicieron con otros partidos", agregó.

Finalmente, Deluque aseguró que su derrota no debe interpretarse como un hecho diferente a una elección democrática y destacó que su candidatura se enfrentó a sectores políticos cercanos al Gobierno. Ahora, según dijo, el objetivo será consolidar la alianza que logró construir durante el proceso de elección.