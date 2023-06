Angélica Lozano y David Luna, entregan un balance sobre el periodo legislativo que pasó

Este domingo, los senadores Angélica Lozano y David Luna ofrecieron un balance detallado del primer periodo legislativo bajo la presidencia de Gustavo Petro. Ambos parlamentarios compartieron sus perspectivas y reflexiones sobre los logros y desafíos que marcaron esta etapa política.

La senadora Lozano, de la Alianza Verde, destacó la importancia de la crítica constructiva al Congreso como una herramienta para generar transformaciones en la sociedad. En sus palabras, señaló: "No hay un país en el mundo donde no sea rentable criticar al Congreso, pero eso no va a generar transformaciones en la sociedad".

Lozano ofreció un balance objetivo y minucioso de lo que fue el primer periodo legislativo, abordando temas clave y enfatizando la necesidad de promover cambios significativos en beneficio de los ciudadanos.

Por su parte, el senador David Luna, perteneciente al partido Cambio Radical, compartió su perspectiva sobre el periodo legislativo recién finalizado.

Luna resaltó la importancia del diálogo y la aceptación de propuestas diversas por parte del presidente Petro. "El diálogo siempre es bienvenido y necesario, lo preocupante es que el presidente no oye y no acepta propuestas distintas", expresó Luna.

Además, el senador recordó que el presidente Petro no es el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, ya que Alfonso López Pumarejo también ocupó ese cargo.

Ambos senadores coincidieron en la importancia de la labor legislativa y su compromiso con el desarrollo del país. A través de sus intervenciones, resaltaron la necesidad de promover el bienestar de los ciudadanos, impulsar políticas que fortalezcan la democracia y fomentar el diálogo constructivo entre los diferentes sectores políticos.

