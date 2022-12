Autor de ley de pago a plazos justos no fue invitado al acto de sanción presidencial

El representante Mauricio Toro, ponente de la Ley de pago a plazos justos con la que se busca proteger a pequeños y medianos empresarios para sus facturas sean canceladas en un plazo máximo de 45 días, habló en Mañanas BLU sobre el desplante que asegura sufrió al no ser invitado por la Presidencia de la República al acto de sanción.

“Me pareció mezquino por parte de Palacio”, sostuvo el legislador.

En la noche, aseguró, el presidente Duque llamó a felicitarlo, pero no a disculparse por no haberlo invitado.

De acuerdo con Toro, no es la primera vez que sufre un desplante por parte de la Casa de Nariño.

“Esta no es la primera vez, yo fui el ponente que propuso la prohibición del asbesto en Colombia y tampoco me invitaron”, aseguró.

“Es una estrategia perversa, una ‘jugadita’”, agregó.

El legislador aseguró que, contrario a lo divulgado por la Presidencia,

no hubo respaldo a la iniciativa por parte de los principales gremios de industriales y comerciantes del país, así como tampoco del Gobierno.

“Aquí lo que a mí me parece grave, más que no me hayan invitado es que traten de engañar al país dando a entender que Mincomercio, la Andi y Fenalco ayudaron a la Ley, cuando los tres fueron los grandes opositores hasta último momento y quisieron hundirla. Me pareció hipócrita”, afirmó.

