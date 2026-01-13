Reconocida espiritista explicó por qué Yeison Jiménez soñaba con su propia muerte

La trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, sigue generando múltiples reacciones, incluso desde el ámbito espiritual. A sus 34 años, el artista había revelado meses atrás un detalle que generó conmoción: soñó en repetidas ocasiones con su propio fallecimiento y con el lugar en el que ocurriría.

En una entrevista concedida en mayo de 2025 al actor Juan Pablo Raba, para el programa de YouTube Los hombres sí lloran, Yeison Jiménez contó que tuvo tres sueños consecutivos en los que se veía morir, todos relacionados con un avión. Aquella confesión, que en su momento pasó como una anécdota inquietante, tomó un nuevo significado tras el desplome de la aeronave en la que viajaba, tragedia que también dejó otras cinco personas muertas.

A raíz de estas revelaciones, la espiritista y coach espiritual Nailea López se pronunció sobre el caso y explicó por qué el cantante pudo haber tenido ese tipo de sueños. A través de varios videos publicados en su cuenta de Instagram (@nailealopezangeles), la experta en angeología y terapias energéticas señaló que no todos los sueños tienen el mismo origen ni el mismo significado.

Según López, es fundamental diferenciar entre los sueños que surgen del inconsciente y aquellos que son considerados premonitorios. Los primeros, explicó, hacen parte de un proceso natural del cerebro, en el que se organizan emociones, recuerdos, miedos y experiencias cotidianas. “Son sueños poco claros, fragmentados, que no dejan una sensación profunda al despertar y que cumplen una función de depuración mental”, señaló.



No obstante, la espiritista aseguró que existen otros sueños que se caracterizan por su intensidad y realismo, como el que habría experimentado Yeison Jiménez. Estos, afirmó, son conocidos como sueños premonitorios. “Son hiperrealistas. Se sienten los olores, las texturas, el frío o el calor. La persona no es consciente de que está soñando, sino que vive la experiencia como si fuera real”, explicó.

De acuerdo con Nailea López, este tipo de sueños suelen repetirse y dejan una fuerte impresión emocional, generando la sensación de que lo soñado tiene un trasfondo más profundo. “Quien los vive queda conectado con esa experiencia, con la certeza de que no fue un sueño común”, agregó.