Bajonazo en encuesta se debe al ‘todos contra Vargas’: presidente de Cambio Radical

El presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, atribuyó “al todos contra Vargas Lleras”, el bajón el ex vicepresidente en la reciente encuesta Invamer.



“Están todos contra Vargas. Usted ve en las redes sociales hay un ejército de personas. Todos los días haciéndolo, pero cuando usted sale a recoger las firmas, porque lo he visto, el apoyo es distinto”, dijo en entrevista con Mañanas BLU.



Agregó que eso demuestra que el “ciudadano de la calle” no es bobo porque “sí entiende quién debe gobernar al país”.



De otro lado, se negó a contestar la pregunta sobre una posible alianza entre Vargas Leras y el expresidente Álvaro Uribe.

