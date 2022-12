Cámara hundió propuesta para limitar cargos públicos a tres periodos

La Plenaria de la Cámara de Representantes inició la semana con un agitado debate que finalizó con el archivo del proyecto que buscaba poner límite al número de periodos de permanencia en las corporaciones públicas.

Los congresistas expresaron su rechazo a la iniciativa, justo el mismo día en que la exsenadora Claudia López culpó al presidente Duque de “engavetar” las iniciativas que recogen los puntos de la consulta anticorrupción, que obtuvo más de 11 millones de votos el pasado 26 de agosto.

Publicidad

Vea aquí: Así reaccionaron a resultado los que se opusieron a Consulta Anticorrupción

La intervención que le dio ritmo al debate y fue clave para su resultado fue la de Germán Navas Talero del Polo, que ha sido elegido por seis periodos consecutivos.

“Yo no tengo ninguna autoridad moral para pedirles que no aspiren a la reelección, sería el colmo de la sinvergüencería mía, yo he sido elegido seis veces y creo que lo he hecho bien. No soy ningún delincuente, me siento honrado, si quiero irme es porque ya estoy cansado, pero no me corrompí y no corrompí a nadie. Nunca compré esta curul y les pregunto, alcen la mano los que lleven más de dos periodos acá, ninguno, eso es un sofismo de distracción para ver cómo le crean problema a las nuevas generaciones que quieren cambiar las cosas, voten negativo esta iniciativa, eso es populismo, lo más antidemocrático del mundo”, indicó Navas.

La bancada de Alianza Verde, los representantes de la lista de la Decencia, Polo y Farc dieron una declaración tras el hundimiento del proyecto y denunciaron que el presidente de esta corporación, Alejandro Chacón, solo dio un margen de 30 segundos para votar la iniciativa. Nuevamente, Claudia López culpó al Gobierno.

Publicidad

“Es el Gobierno el que acaba de perder, un Gobierno ausente, la ministra del Interior no estuvo en el debate, no le pidió a su bancada que lo defendiera, aquí el Gobierno no defiende los proyectos del propio presidente, la ministra está en el Gobierno y no vino a la plenaria a defender el proyecto. El mismo día entre el Gobierno y el Congreso hundieron la reforma política que 12 millones de colombianos votaron a favor, nos acaban de decir, nos importa un pito los ciudadanos de Colombia”, dijo López.

El representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, que apoyó la iniciativa hasta el final, desmintió a Claudia López y aseguró que la exsenadora generó la votación desfavorable.

Publicidad

“Colombia debe saber algo y es que la bancada de Gobierno apoyó este proyecto, la única culpable de que se haya hundido es Claudia López que cree que este Congreso es su notaria y se dedicó a tildar de corruptos a muchos congresistas, incluido yo, esa no es la forma de hacer política, ella sigue buscando un ángulo para polarizar y sacar réditos partiendo del desprestigio del Congreso para su campaña política”, señaló Santos.

El punto siguiente a este proyecto era la discusión de otra iniciativa anticorrupción, la que establece que los funcionarios deben hacer pública su declaración de renta. La discusión fue aplazada.



-La Cámara debe inhibirse de hacer moción de censura contra Carrasquilla: Gobierno

Luego de que la plenaria del Senado ratificara la decisión de no tramitar la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el Gobierno advirtió que la Cámara de Representantes también deberá desistir de dar ese debate.

El alto consejero presidencial para asuntos políticos, Jaime Amín, explicó que la discusión sería “improcedente” ya que la moción de censura requiere del aval de ambas cámaras.

Publicidad

“Para el gobierno es absolutamente claro que el ministro de Hacienda ha dado las explicaciones suficientes, que son hechos que no son atribuibles al ejercicio de sus funciones sino que son anteriores a las mismas (...) La Cámara baja debe inhibirse de adelantar la moción y el debate el día de mañana”, señaló.

Además, respaldó la comunicación que le envió el secretario general del Senado a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, en que le ratifica que no se puede adelantar la moción de censura, según el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política.