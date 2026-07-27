Carol Borda presenta proposición para que posesión de De la Espriella sea en Cali

La representante a la Cámara del partido Salvación Nacional, Carol Borda, presentó una proposición para que el Congreso se traslade a Cali el próximo 7 de agosto con el fin de adelantar la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en esa ciudad.

“Que el presidente electo, señor Abelardo De La Espriella, ha manifestado públicamente su voluntad de que la ceremonia de posesión del 7 de agosto de 2026 se realice en una de las regiones más golpeadas por la criminalidad como acto de reconocimiento institucional a la Fuerza Pública”, dice el documento radicado por Borda.

#EnDesarrollo La representante a la Cámara por Salvación Nacional, Carol Borda, radicó la proposición con la que busca que el Congreso sesione este 7 de agosto en Cali para la posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella. Hoy, la plenaria de la Cámara realizará las… pic.twitter.com/Y7oYgfBWsD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 27, 2026

Es importante recordar que en principio la posesión iba a ser en Popayán, sin embargo, por temas logísticos el presidente electo decidió trasladar la ceremonia a Cali.

“Que el traslado extraordinario de sede que se propone es de carácter estrictamente excepcional, se circunscribe a una sola sesión y para un único fin —la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026—, y en nada afecta ni modifica la sede permanente del Congreso de la República, que continuará siendo el Capitolio Nacional para todos los demás efectos constitucionales, legales y reglamentarios”, agrega Borda en la proposición.



Para que el Congreso se traslade a Cali para la posesión del presidente electo se debe aprobar una proposición en la Cámara y otra en el Senado.