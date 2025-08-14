Centro Democrático no admitirá nuevos precandidatos presidenciales; 4 irán en octubre a encuesta

El partido Centro Democrático continuará su carrera por la Presidencia de la República en 2026 solo con cuatro precandidatos; es decir, no se admitirán nuevos nombres en esta colectividad.

El anuncio lo hizo desde Cartagena la senadora María Fernanda Cabal, quien explicó que, tras la lamentable muerte del senador Miguel Uribe, ahora en la contienda solo continuarán quienes iniciaron este proceso junto a él hace más de un año.

“El Centro Democrático ha decidido continuar las actividades de campaña con los cuatro precandidatos, teniendo en cuenta una reunión del 23 de julio en Llano Grande con el presidente Uribe y el director del partido (…). Hemos decidido que seguimos con el acta, en donde en octubre tendremos candidato único a través de una encuesta internacional confiable, para prepararnos para marzo en una contienda de consulta abierta, como lo harán los demás partidos. Aquí no puede entrar nadie que no haya estado en un proceso que viene desde hace más de un año, porque he visto rumores, que van y que vienen, de que van a meter a alguien más. No, seguimos con la misma acta, que era también honrar a nuestro compañero hoy asesinado, Miguel Uribe, y los que quedamos seguiremos en la contienda electoral”, detalló.

La senadora Cabal también explicó que será una encuestadora internacional la que permita definir el nombre del candidato del Centro Democrático, quien en marzo participaría en una consulta pública abierta con otros candidatos de partidos afines políticamente.

“Si alguien tiene intención de entrar, tendrá que recoger firmas o buscar el aval de un partido y aspirar a que sea recibido en marzo por el presidente Uribe, por el director del partido y por las consideraciones que hagamos nosotros y las bases. Aquí no pueden entrar santistas ni ‘travestis’ de la política, ni camuflados, porque ya suficiente nos ha pasado”, sostuvo.



Precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia en 2026

A su vez, la senadora Cabal precisó que los precandidatos que participarán en esta encuesta de octubre son Paola Holguín, Paloma Valencia, Andrés Guerra y, por supuesto, ella.

“En redes hay mucho ruido. Y al ruido le decimos que vamos a seguir los cuatro, los que hemos decidido desde antes de que nuestro compañero muriera, después de dos meses de luchar por su vida, víctima de las balas asesinas del narcoterrorismo”, agregó.