Centro Democrático no postulará candidato a la Alcaldía de Bogotá

Luego de una reunión de bancada del Centro Democrático este miércoles, 19 de julio, se determinó que el partido no tendrá un candidato para la contienda electoral de la Alcaldía de Bogotá del próximo mes de octubre. En la cita participaron senadores y congresistas junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez en donde también se habló de todos los avales de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.

“El Partido Centro Democrático no tendrá candidato propio (en Bogotá) y en su momento tomaremos la decisión a que candidato apoyará nuestra colectividad”, indicó el secretario general del partido, Gabriel Vallejo, para Blu Radio.

Hasta ahora, el Centro Democrático ha entregado más de 500 avales en diferentes ciudades y municipios de cara a la contienda de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.

Asimismo, el senador Ciro Ramírez aseguró que se hicieron debates al interior del partido de cara a las elecciones y la propuesta que tiene la bancada para la nueva agenda legislativa que habrá en Colombia desde este 20 de julio.

“La reforma laboral le decimos no, pero se propondrá que exista un prima en un sector en crecimiento; en caso de la reforma a la salud le decimos que no, pero sí que haya mejor remuneración para el personal de salud, que haya un sistema mixto en la zona rural dispersa, que haya más agilidad en el pago a hospital, que tengamos certificadas EPS buenas; en lo pensional acompañamos el sistema de pilares, pero no desde tres salarios, que obviamente lleguemos a esas líneas de pobreza”, puntualizó.

