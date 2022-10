Claudia López es la persona indicada para conducir Bogotá: Sergio Fajardo

En menos de tres días, Claudia López recibió el espaldarazo de dos figuras representativas de la política colombiana cercanas a otras corrientes: Rafael Pardo, por muchos años liberal y Sergio Fajardo de Compromiso Ciudadano.

“Yo vengo porque tengo el compromiso conmigo mismo de ser leal con las personas que yo conozco. Con Claudia hemos trabajado intensamente desde hace más de un año y medio y tengo la convicción de decirles que esta mujer es la persona indicada para conducir la ciudad de Bogotá”, indicó Fajardo.

¿Qué pasaría si Antonio Navarro llegara a ganar la encuesta de la Alianza Verde? Frente al interrogante, el exgobernador de Antioquia contestó:

“Primero aquí estamos hoy para que Claudia gane la encuesta. Concentrados. Aquí hoy, ya después el paso siguiente discutimos, pero no nos desconcentremos. Yo vengo a acompañarla por eso, yo sé que Antonio Navarro es una persona valiosa, tengo su conocimiento, ese no es el problema, lo que yo vengo a hacer aquí es a hablar de Claudia”.

Claudia, por su parte, agradeció a Fajardo y dijo que se trata de un apoyo muy representativo para ella a nivel personal.

“Hoy después de que estaba estudiando es Berklee y siendo profesor qué es lo que más le gusta hacer, vuelve Sergio yo le agradezco mucho que me acompañe, que me dé su apoyo. He recibido su consejo con toda su experiencia cuando fue alcalde de Medellín y sus puntos los tengo claros y los hemos incluidos en el programa de Gobierno y vamos a seguir mejorándolos”.